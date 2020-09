Holandsko odškodní Iračana, na ktorého dom omylom zaútočili stíhačky

Haag 8. septembra (TASR) - Holandská vláda vyplatí odškodné Iračanovi, ktorý pri holandskom leteckom útoku prišiel o štyroch rodinných príslušníkov. Informovala o tom agentúra AP.



Holandské stíhačky v roku 2015 nedopatrením zaútočili na Iračanov dom v severoirackom Mosule, ktorý omylom identifikovali ako objekt Islamského štátu (IS).



Holandská ministerka obrany Ank Bijleveldová-Schoutenová v liste poslancom napísala, že finančná kompenzácia má Iračana Básima Razúa odškodniť za "obrovské ľudské utrpenie, ktoré ho postihlo a materiálne škody, ktoré utrpel v dôsledku nasadenia zbraní".



Pri bombovom útoku holandskými stíhačkami typu F-16, ktoré sa podieľali na koaličných operáciách proti IS, zahynuli Iračanova manželka, dcéra, brat a bratranec.



Bijleveldová-Schoutenová však poznamenala, že dobrovoľná finančná kompenzácia neznamená, že Holandsko za tento čin prevzalo zodpovednosť. Ministerstvo obrany je podľa jej slov navyše presvedčené, že nálet nepredstavoval neoprávnené použitie sily.



Pred samotnou operáciou ani v jej priebehu totiž nič nenasvedčovalo tomu, že by tajné služby cieľ IS identifikovali nesprávne, povedala ministerka vlani v decembri v odpovedi na otázky poslancov.



Výšku finančnej kompenzácie holandská vláda nezverejnila.