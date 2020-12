Holandsko odškodní transrodové osoby, ktoré podstúpili sterilizáciu

Brusel/Amsterdam 1. decembra (TASR) - Holandská vláda sa ospravedlnila a ponúkla odškodné stovkám transrodových ľudí, ktorí boli v minulosti nútení podstúpiť sterilizáciu, operačné úpravy tela a brať hormonálnu liečbu, ak si chceli na oficiálnych dokumentoch zmeniť pohlavie. Napísal to v utorok spravodajský server DutchNews.nl.



Tieto praktiky sa uplatňovali od roku 1985 a až do roku 2014, keď boli v tejto oblasti zavedené nové právne predpisy. Podľa DutchNews.nl muselo uvedené zákroky, ktoré pripravili transrodové osoby o možnosť mať deti, podstúpiť okolo 2000 ľudí.



"Je dôležité uznať utrpenie transsexuálov a ponúknuť im uznanie, kompenzáciu a ospravedlnenie," uviedol v tejto súvislosti holandský minister spravodlivosti Sander Dekker.



Transrodové osoby v Holandsku, ktoré v súlade so starým zákonom podstúpili operačné úpravy tela a nútenú sterilizáciu, budú mať nárok na odškodné vo výške 5000 eur.