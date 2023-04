Holandsko odsúdilo ďalšie džihádistky po návrate zo Sýrie

Brusel/Amsterdam 13. apríla (TASR) - Päť Holanďaniek, ktoré sa v Sýrii pripojili k džihádistickej organizácii Islamský štát (IS), odsúdili v Rotterdame na 16 mesiacov až tri roky. Súd im väčšiu časť trestnej sadzby zrušil. Uviedol to vo štvrtok spravodajský portál DutchNews.nl, informuje spravodajca TASR.



Jedna z piatich odsúdených, Naime E. zo Zoetermeeru, nebola uznaná vinnou z členstva v Islamskom štáte. Odsúdili ju za to, že odviedla svojho dospievajúceho syna do vojnovej oblasti, kde bol počas bojov zabitý. Ako najstaršia holandská džihádistka (54 rokov) bude vo väzení 16 mesiacov, z toho deväť mesiacov podmienečne.



Prokuratúra pre holandské občianky po návrate zo Sýrie žiadala tresty od 3,5 do štyroch rokov väzenia.



"Úloha týchto žien bola obmedzenejšia ako holandských žien pôsobiacich pre Islamský štát, ktoré sa už skôr objavili pred súdom. Okrem toho tieto ženy a ich deti strávili štyri roky v sýrskom záchytnom tábore, kde sú mizerné životné podmienky," uviedol súd.



Súd ocenil, že všetky súdené ženy sa dištancovali od ideológie IS. Spolu s ich 11 deťmi boli začiatkom februára 2022 premiestnené zo záchytného tábora v severnej Sýrii do Holandska s vedomím, že budú čeliť súdnemu konaniu. Ďalších dvanásť Holanďaniek s 28 deťmi čelí samostatnému procesu.



Holandská verejnoprávna televízia NOS uviedla, že príbehy žien - džihádistiek majú veľa spoločných prvkov. Pochádzali z problémových rodín, mali rodičov alkoholikov, čelili domácemu násiliu a mali samovražedné sklony. Do Sýrie odišli s vyhliadkou na lepší život, no skutočnosť bola úplne iná.



Po roku 2013 sa k IS pripojilo podľa úradov približne 300 holandských občanov, z ktorých asi 100 padlo v boji. Do Holandska sa zatiaľ vrátilo asi 90 dospelých a 80 detí. Zvyšok zostal v Sýrii alebo odišiel do Turecka.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)