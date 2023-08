Holandský politik Omtzigt vyhlásil, že netúži byť premiérom

Brusel/Amsterdam 21. augusta (TASR) — Pieter Omtzigt, jeden z najobľúbenejších konzervatívnych politikov v Holandsku, ktorý pred novembrovými predčasnými voľbami zakladá vlastnú politickú stranu, vyhlásil, že nemá ambície byť premiérom, ale ako poslanec chce reformovať politický život v krajine. Uviedol to v pondelok portál DutchNews.nl, informuje spravodajca TASR.



Ním zakladaná politická strana - Nová spoločenská zmluva (NSC) - by podľa DutchNews.nl mohla otriasť predvolebnou scénou. Júlový prieskum verejnej mienky, keď ešte bývalý poslanec Kresťanskodemokratickej výzvy (CDA) len zvažoval založenie strany, naznačil, že NSC by mohla získať 46 kresiel v 150-člennom parlamente, čo by znamenalo veľký odstup od ostatných politických subjektov.



Avšak najnovší prieskum, zverejnený uplynulý víkend, naznačil, že Omtzigtova strana by získala len 27 mandátov, čo by znamenalo vyrovnaný súbojom s doteraz vládnucou pravicovo-liberálnou Stranou slobody a demokracie (VVD) a ľavicovou alianciou Strany práce (PvdA) a Zelených (GroenLinks).



Omtzigt v pondelok vylúčil vstup do koalície s krajne pravicovými subjektmi Strana slobody (PVV) vedenou Geertom Wildersom, Fórom pre demokraciu (FvD) Thierryho Baudeta či Listinou Pima Fortuyna (LPF). Pre lokálne noviny De Twentsche Courant Tubantia spresnil, že spolupracovať bude len so stranami, ktoré rešpektujú základné princípy právneho štátu.



Politicky sa zviditeľnil najmä počas škandálu, v ktorom boli tisíce rodičov neprávom obvinené z podvodov s prídavkami na deti a aj zásluhou jeho nátlaku v januári 2021 padla tretia vláda Marka Rutteho. Medzi voličmi má prezývku "pitbul z Twente", pretože sa nebojí povýšiť verejné záujmy nad svoje vlastné.



Omtzigt zatiaľ nezverejnil zoznam potenciálnych poslancov, kandidátku chce predložiť najneskôr do 9. októbra. Dátum volieb je stanovený na 22. novembra.



Holandsko, ktoré sa "potáca od krízy ku kríze", potrebuje podľa Omtzigta novú kultúru vládnutia, čo zahŕňa aj zmenu spôsobu voľby poslancov so zavedením určitej formy regionálneho zastúpenia. Jeho ambíciou je "urobiť niečo s nedostatkom bývania" v Holandsku a zaistiť dostatok jedla aj pre okolo 400.000 ľudí z pásma chudoby.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)