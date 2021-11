Holandsko opäť zavádza protipandemické opatrenia vrátane nosenia rúšok

Haag 2. novembra (TASR) - Holandsko sa v snahe zvrátiť nepriaznivú epidemickú situáciu rozhodlo opäť zaviesť protipandemické opatrenia vrátane povinného nosenia rúšok na mnohých verejných priestranstvách. Oznámil to v utorok holandský premiér Mark Rutte. Holandsko je tak jednou z prvých krajín západnej Európy, ktoré sa vracajú k reštrikciám v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu, píše agentúra AFP.



Rutteho vláda tam opäť zavádza povinné 1,5-metrové rozstupy a rozširuje povinnosť preukazovať sa tzv. covidpasom pri vstupe na miesta ako sú múzeá či terasy reštaurácií. Ľuďom úrady tiež odporučili, aby pracovali z domu najmenej polovicu pracovného týždňa a vyhýbali sa cestovaniu v dopravnej špičke.



Znovuzavedenie opatrení prichádza menej ako dva mesiace po ich uvoľnení. "Nikoho neprekvapí, že dnes večer máme nepríjemnú správu. Počet infekcií a hospitalizácií rýchlo pribúda," povedal Rutte na tlačovej konferencii.



Dodal, že rúška a respirátory budú opäť vyžadované v obchodoch i v určitých typoch zamestnaní, ako napríklad v kaderníctvach či masážnych salónoch. V hromadnej doprave bolo zakrývanie dýchacích ciest doteraz povinné, no netýkalo sa priestorov staníc ani nástupíšť, píše AFP.



Holandsko malo na začiatku pandémie jedny z najmenej prísnych opatrení v Európe, ktoré však sprísnilo počas vlaňajšej druhej vlny, keď v krajine prvýkrát a od druhej svetovej vojny zaviedli zákaz vychádzania. Od septembra tam vláda zaviedla povinnosť preukazovať sa covidpasom - teda potvrdením o očkovaní, negatívnom teste či prekonaní covidu - pri vstupe do reštaurácií, barov a na festivaly.



Podľa holandskej vlády by sa v krajine mala už čoskoro začať podávať ľuďom starším ako 60 rokov tretia dávka vakcíny proti covidu.



V Holandsku za posledný týždeň denne pribúdalo v priemere 7771 nakazených, čo je 39-percentný nárast v porovnaní s predošlým týždňom. V tejto 17-miliónovej krajine doteraz evidujú 18.441 úmrtí spojených s koronavírusom. Plne zaočkovaných je tam už približne 84 percent dospelých obyvateľov.