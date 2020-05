Holandsko otvorí od 1. júna školy, múzeá, divadlá, kiná a reštaurácie

Haag 19. mája (TASR) - Holandsko otvorí od 1. júna školy a s istými obmedzeniami aj múzeá, divadlá, kiná, reštaurácie a kaviarne. Oznámil to v utorok v Haagu holandský premiér Mark Rutte, píše agentúra DPA.



Stredné školy sa otvoria 2. júna a základné 8. júna, spresnila agentúra Reuters.



Pohostinstvá, divadlá a kiná môžu však povoliť vstup naraz len 30 osobám a povinné bude dodržiavať 1,5-metrový odstup. V hromadnej doprave budú musieť cestujúci nad 13 rokov od 1. júna nosiť rúška. Dostupná bude len polovica zo všetkých miest na sedenie a povolené bude len nevyhnutné cestovanie.



Rutte povedal, že uvoľnenie obmedzení oprávňuje pozitívny vývoj čo sa týka počtu nakazených. "Môžeme mať dôveru, ale musíme zostať ostražití," uviedol. "Musíme sa držať pravidiel, pretože vieme, že vírus sa môže znova objaviť," dodal.



Z obáv, že by sa počas posledného májového víkendu (30. a 31. 5.) na pláže a do miest vybralo príliš veľké množstvo ľudí, zostanú v tomto termíne reštaurácie a terasy ešte zatvorené.



Opätovne sa povolia aj návštevy v domovoch dôchodcov, kde sa vyskytlo relatívne veľké množstvo nakazených. Na zníženie rizika nákazy sa bude vo väčšej miere testovať.



Telocvične a diskotéky zostanú zatvorené a veľké športové podujatia zakázané pravdepodobne až do 1. septembra.



Ďalšia fáza zmierňovania obmedzení je naplánovaná na 1. júla. Obmedzenia pohybu boli zavedené v polovici marca.



Holandsko eviduje 44.249 prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 a 5715 úmrtí. Za posledných 24 hodín pribudlo 21 obetí a počet infikovaných stúpol o 108.