Holandsko otvorilo výstavu kvetov Floriáda

Amsterdam 13. apríla (TASR) - V Holandsku v stredu otvorili výstavu kvetov Floriáda, ktorá sa uskutočňuje raz za desať rokov. Tento ročník sa zameriava na záhradnícke a floristické inovácie, ktoré by z veľkomiest spravili zdravšie a udržateľnejšie miesta pre život. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Výstava sa bude konať v meste Almere pri Amsterdame v areáli s rozlohou 60 hektárov, ktorý vznikol vysúšaním mora. Po skončení výstavy, ktorá potrvá do októbra, sa na jej pôvodnom mieste pravdepodobne postavia bytové jednotky.



Na Floriáde bude viacero parkov, skleníkov a pavilónov, v ktorých bude vystavovať 25 krajín – okrem hostiteľského Holandska aj Belgicko, Čína, Francúzsko, Cyprus, Česko, Nemecko, India či Taliansko. Všetky súčasti výstavy budú zamerané na rozvoj ekologickejších technológií, ktoré by umožnili ľuďom žijúcim v mestách žiť udržateľnejšie. Niektoré krajiny na výstavbu svojich pavilónov použili výlučne prírodné materiály, iné zase moderné 3D tlačiarne.



Zatiaľ čo predchádzajúce ročníky výstavy sa orientovali na výstavbu parkov, tohtoročná je zameraná výlučne na život v mestách. "Po prvýkrát sa Floriáda môže stať mestskou štvrťou," uviedol architekt výstavy Winy Maas.



Výstavu v stredu slávnostne otvoril holandský kráľ Viliam-Alexander. Usporiadatelia očakávajú, že ju navštívia až dva milióny ľudí, ktorí sa po areáli budú môcť presúvať lanovkou na elektrický pohon. Súčasťou výstavy budú aj umelecké či kultúrne podujatia.