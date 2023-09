V Holandsku odsúdili Pakistanca, ktorý vyzýval na vraždu Wildersa

Amsterdam 11. septembra (TASR) - Holandský súd uložil v pondelok 12-ročný trest odňatia slobody bývalému pakistanskému hráčovi kriketu Chálidovi Latífovi za to, že vyzýval na vraždu holandského protiislamského poslanca Geerta Wildersa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Latíf, ktorý bol súdený v neprítomnosti, totiž zverejnil v roku 2018 na internete video, v ktorom ponúkal za hlavu hlavu tohto politika odmenu vo výške 21.000 eur. Reagoval tak na Wildersovu snahu zorganizovať súťaž v kreslení karikatúr proroka Mohameda.



"Nebolo také ťažké predstaviť si, že niekto na na svete, by výzvu na zabitie pána Wildersa prijal... Obvinený to vedel, a svojou výzvou len prilial olej do ohňa...," povedal predsedajúci sudca.



Dodal, že Latífovo video nebolo len osobným útokom voči Wildersovi, ale aj atakom voči myšlienke slobody prejavu. Obžalovaný podľa neho zneužil svoju slávu medzinárodne známeho kriketového hráča, aby ešte vyhrotil napätie okolo Wildersa.



Je však veľmi nepravdepodobné, že Latíf, ktorý bol stíhaný v neprítomnosti, si uložený trest aj odpyká. Holandským úradom sa ho nepodarilo ani vypočuť, pričom márne žiadali o pomoc pakistanské orgány.



Samotný Wilders verdikt privítal, zároveň však vyjadril rozčarovanie nad tým, že sa ho nepodarilo reálne postaviť pred súd. "Je neprijateľné, aby pakistanské orgány odmietali spolupracovať. Požiadam premiéra, aby zabezpečil, že Chálid Latíf bude zadržaný v Pakistane a vydaný do Holandska," dodal.



Wilders súťaž v kresbe karikatúr proroka Mohameda zrušil po tom, ako v Pakistane v dôsledku nej vypukli protesty a on sám sa stal terčom vyhrážok smrťou, pre ktoré žije dlhé roky nepretržitou štátnou ochranou. Aj v Holandsku sa pritom zámer usporiadať takúto súťaž stretol s rozsiahlou kritikou zo strany politikov, médií i verejnosti, ako zbytočné znepriateľovanie si moslimov.



Výzva na zavraždenie Widersa pre zmienenú súťaž však našla vo svete reálnu odozvu, pričom v roku 2019 bol za jej plánovanie odsúdený na desaťročné väzenie istý mladý Pakistanec.



Latíf bol profesionálnym hráčom kriketu, pričom Pakistan v tomto športe reprezentoval aj na medzinárodných turnajoch. V roku 2017 však dostal päťročný zákaz hrania kriketu na súťažiach a to pre korupčný škandál v najvyššej pakistanskej kriketovej lige, do ktorého bol zapletený.