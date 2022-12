Holandsko plánuje zákaz predaja ovocných príchutí do e-cigariet

Brusel/Amsterdam 1. decembra (TASR) - Holandská vláda chce od októbra budúceho roka zakázať predaj ovocných a iných príchutí do elektronických cigariet. Podľa spravodajcu TASR o tom vo štvrtok informovala holandská verejnoprávna televízia NOS.



Od októbra 2023 nebudú môcť predajne s elektronickými cigaretami predávať sladšie arómy, ktoré podľa odborníkov u mladých ľudí posilňujú fajčenie elektronických cigariet. Tabakové arómy v ponuke ostanú. Zákaz bol prvýkrát vyhlásený vládou v roku 2000, do praxe by sa mal zaviesť až koncom budúceho roka.



Okrem toho obaly prísad už nebudú môcť používať fotografie alebo terminológiu, že výrobok obsahuje niečo iné ako tabak. Ide napríklad o slogany ako "palivo pre zlého chlapca".



Zákaz je v súlade so smernicou EÚ z roku 2014, ktorá upravuje zdravotné varovania pre e-cigarety. Smernica zavádza povinné označenie, že obsahujú nikotín a nemali by ich používať nefajčiari. Na obale musí byť zoznam zložiek vo výrobku, obsah nikotínu, príbalový leták s návodom na použitie a informáciami o nežiaducich účinkoch, rizikových skupinách, návykovosti a toxicite. Na obaloch nie sú povolené propagačné prvky.



Spravodajský server DutchNews.nl uviedol, že podľa Esther Croesovej z odvykacej kliniky Trimbos v Utrechte ide o krok správnym smerom.



"Sladká príchuť robí používanie elektronických cigariet a výparov z nich obzvlášť atraktívne pre mladých ľudí," vysvetlila Croesová. Tvrdenia predajcov, že e-cigarety pomáhajú prestať fajčiť tabak, nie sú podľa nej podložené hodnovernými faktami.



Výskum kliniky Trimbos z roku 2020 naopak ukázal, že elektronickú cigaretu už skúsilo 27 percent 12 až 16-ročných Holanďanov a 44 percent študentov odborných škôl a vysokoškolákov. Klinika tiež upozornila na dôkazy, podľa ktorých sú e-cigarety odrazovým mostíkom k tradičnému tabaku, lebo rôzne aromatické príchute a nízka cena sú atraktívne pre mladých.



NOS upozornila na výskum, podľa ktorého pravidelne používa e-cigarety iba 1,4 percenta dospelých Holanďanov a tradičné tabakové výrobky 20 percent dospelých.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)