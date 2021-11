V Holandsku po proteste proti obnovenému lockdownu zatkli päť ľudí

Haag 13. novembra (TASR) - Najmenej päť protestujúcich vzali do väzby v holandskom meste Haag po tom, čo demonštrácia proti ohláseným novým pandemickým obmedzeniam v piatok večer vyústila do násilia. V sobotu o tom informovala tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na správu agentúry ANP.



Demonštranti sú obvinení z hádzania kameňov a petárd do policajtov a z ignorovania policajných pokynov počas protestnej akcie, ktorú príslušníci nakoniec rozohnali pomocou vodných diel.



Protesty sa začali krátko po tom, čo holandský premiér Mark Rutte oznámil sériu nových obmedzení, ktoré majú trvať tri týždne. Opatrenia majú pomôcť spomaliť šírenie nákazy koronavírusom, ktoré v Holandsku prudko silnie.



Predstavitelia vysvetľujú, že obmedzenia verejných zhromaždení a pohybu na otvorených priestranstvách sú potrebné, lebo krajina zaznamenáva vysoké počty nakazených a systém zdravotnej starostlivosti už začína byť preťažený.



Od soboty musia reštaurácie a supermarkety zatvárať o 20.00 h. Ostatné obchody či prevádzky môžu byť otvorené len do 18.00 h. Ľuďom úrady odporučili zachovávať vzdialenosť 1,5 metra od ostatných, aby sa minimalizovalo šírenie koronavírusu, a športové podujatia sa musia konať bez divákov, vrátane utorkového futbalového zápasu Holandska s Nórskom v kvalifikácii majstrovstiev sveta.



Krajina pritom len septembri začala uvoľňovať protipandemické obmedzenia.