Grapperhaus: Dočkáme sa ďalších odsúdení, pretože sme sprísnili zákon

Brusel/Amsterdam 6. decembra (TASR) - Nová holandská legislatíva týkajúca sa rozšírenia obvinení v oblasti sexuálnych trestných činov povedie k badateľnému nárastu súdnych obvinení a súdnych prípadov. Uviedol to holandský minister spravodlivosti Ferd Grapperhaus v rozhovore pre denník Telegraaf.



Spravodajský server DutchNews.nl v pondelok v tejto súvislosti pripomenul, že nová legislatíva bude kategorizovať všetky formy nedobrovoľného sexuálneho styku ako znásilnenie. To podľa slov Grapperhausa zvýši pravdepodobnosť, že obete budú nahlasovať prípady neprijateľného sexuálneho správania častejšie ako doteraz.



Minister zdôraznil, že použitie sily a násilia si vždy zaslúži prísnejšie odsúdenie, a spresnil, že ak pri sexuálnom akte nejde o slobodnú vôľu, tak ide o znásilnenie. Súčasná holandská legislatíva za znásilnenie považuje iba udalosť, keď pri pohlavnom styku možno súdne dokázať použitie sily alebo násilia.



"Máme starostlivo vyškolených sudcov, ktorí môžu rozhodnúť, či išlo o slobodnú vôľu alebo nie," povedal minister pre Telegraaf.



Holandská polícia odhaduje, že uvedený návrh zákona by mohol viesť k dodatočným 550 správam o znásilneniach ročne a 360 dodatočným "informačným výsluchom" obetí.



"V konečnom dôsledku si myslím, že sa dočkáme ďalších odsúdení, pretože sme sprísnili zákon," opísal situáciu Grapperhaus.



Cieľom súčasnej vlády je zabezpečiť, aby sprísnená legislatíva nadobudla účinnosť do dvoch rokov. Návrh zákona odoslali na posúdenie Štátnej rade a na jar budúceho roka ho predložia parlamentu.











