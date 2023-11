Holandsko po útokoch Hamasu dodalo Izraelu súčiastky pre stíhačky F-35

Brusel 8. novembra (TASR) - Holandská vláda dodala súčiastky pre stíhačky F-35 Izraelu a to aj napriek obavám, že by izraelské bombardovanie pásma Gazy mohlo porušovať medzinárodné právo. Na stredajšiu správu holandského denníka NRC Handelsblad upzornil spravodajca TASR.



Izrael objednal komponenty z európskeho regionálneho skladu pre stíhačky F-35 so sídlom na holandskej leteckej základni Woensdrecht po bezprecedentnom a brutálnom útoku militantov z hnutia Hamasu zo 7. októbra.



Podľa denníka NRC boli ešte v októbri boli o dodávke súčiastok informované holandská ministerka zahraničných vecí Hanke Bruinsová Slotová a ministerka zahraničného obchodu Liesje Schreinemacherová.



Podľa podmienok dohody môže Izrael požadovať diely na bojové stíhačky z európskych zásob bez toho, aby zakaždým požiadal o samostatnú vývoznú licenciu. Avšak holandská vláda by mohla proti dodávke zasiahnuť, ak je to v rozpore so zahraničnou politikou krajiny.



NRC upozornil, že podľa nemenovaných predstaviteľov vlády existuje riziko, že izraelské bombardovanie cieľov v husto obývanom pásme Gazy povedie k porušeniu medzinárodných noriem.



Holandská vláda však odporučila, aby sa dodávky súčiastok pre stíhačky napriek tomu uskutočnili, aby nedošlo k poškodeniu vzťahov Holandska s Izraelom a Spojenými štátmi.



Holandské ministerstvo zahraničných vecí pre denník NRC uviedlo, že vo svojom rozhodnutí zvážilo "právo Izraela na sebaobranu", ako aj možné riziká porušenia humanitárneho vojnového práva.



Ako však pre NRC uviedla profesorka medzinárodného práva na Amsterdamskej univerzite Liesbeth Zegveldová, holandská vláda by sa v dôsledku tohto svojho rozhodnutia mohla stať spolupáchateľom vojnových zločinov, a to podľa článku 8 Rímskeho štatútu, čiže zmluvy, ktorou bol zriadený Medzinárodný trestný súd v Haagu (ICC).



"Holandsko by malo predpokladať, že všetko, čo sa dodáva, bude nasadené v neprimeraných leteckých útokoch, ktoré nebudú rozlišovať medzi civilistami a bojovníkmi Hamasu," tvrdila Zegveldová.



Izraelská armáda v súvislosti s obeťami vojny v Gaze uvádza, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Hamas to popiera.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)