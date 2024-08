Holandsko po znepokojivých incidentoch vydalo varovanie pred vlkom

Haag 1. augusta (TASR) - Úrady v Holandsku vydali v stredu neskoro večer naliehavé varovanie pre obyvateľov, aby sa najmä s malými deťmi vyhli zalesnenej oblasti v strednej časti krajiny po niekoľkých "znepokojivých incidentoch" s vlkom. TASR informuje podľa agentúry DPA a denníka BILD.



K najnovšiemu stretu s vlkom došlo v stredu v ranných hodinách, keď "veľké zviera", podľa predpokladov vlk, zrazilo na zem dieťa blízko malej dediny Austerlitz zhruba 16 kilometrov východne od Utrechtu.



Dieťa zranenia neutrpelo, pred desiatimi dňami však bolo v tej istej oblasti na výlete uhryznuté dievča, pričom testy DNA potvrdili, že to bol vlk.



Spomínaná oblasť je husto zalesnená a vyhľadávaná horolezcami, cyklistami i bežcami, píše DPA. Ešte začiatkom júla jedna žena úradom v Utrechte nahlásila, že jej pudlíka zabil vlk, pričom miestni predstavitelia sa domnievajú, že v prípade všetkých troch incidentov pravdepodobne ide o toho istého jedinca.



Odborníci na vlkov tvrdia, že zviera vykazuje "atypické a znepokojivé správanie", uvádza sa vo vyhlásení.



Vlci sa prvýkrát po 150 rokoch vrátili do Holandska v roku 2015. Odvtedy ich spozorovali desiatky, tieto zvieratá sa však spravidla ľuďom vyhýbajú.



Úrady provincie Utrecht pripravujú vydanie povolenia na odstrel zvieraťa a vydali tiež inštrukcie, čo robiť pri stretnutí s vlkom, píše DPA. Podľa nich je lepšie neutekať, ale miesto toho gestikulovať či robiť hluk a pomaly ustupovať smerom dozadu.



Holandský server AD.nl uviedol, že v oblasti žije vlčia svorka, ktorá má mláďatá, čo by mohlo vysvetľovať ofenzívne správanie zvierat.