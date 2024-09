Holandsko pokutuje Clearview AI za nelegálnu databázu tvárí

Brusel/Amsterdam 3. septembra (TASR) - Holandský úrad na ochranu údajov (DPA) udelil spoločnosti Clearview AI pokutu 30,5 milióna eur za vybudovanie "nelegálnej" databázy rozpoznávania tvárí s fotografiami miliárd ľudí. Boli medzi nimi aj občania Holandska bez ich vedomia alebo súhlasu. Na utorňajšie správy holandských médií upozornil spravodajca TASR.



Denník NL Times pripomenul, že podľa zistení DPA používanie služieb Clearview AI je nezákonné a vytvorenie takejto databázy úrad na ochranu údajov označil za "masívne" porušovanie práv.



Clearview je americká komerčná spoločnosť, ktorá ponúka služby rozpoznávania tváre spravodajským a vyšetrovacím službám. Zákazníci môžu spoločnosti Clearview poskytnúť snímky z kamery, aby zistili identitu ľudí zobrazených na snímkach.



Medzi investorov súkromnej spoločnosti so sídlom v New Yorku patria Peter Thiel a Naval Ravikant.



Clearview uvádza, že má databázu s viac ako 30 miliardami fotografií ľudí stiahnutých z internetu. DPA tvrdí, že boli stiahnuté bez ich vedomia alebo súhlasu, pričom firma určila jedinečný biometrický kód pre každú tvár.



Okrem pokuty DPA zakázal používanie služieb firmy Clearview v Holandsku a varoval spoločnosti, ktoré s ňou spolupracujú, pred "vysokými pokutami" za porušenie zákazu.



Americká spoločnosť tvrdí, že poskytuje služby iba spravodajským a vyšetrovacím službám mimo EÚ, z ktorých mnohé nemajú rovnakú úroveň ochrany súkromia ako Únia. Podľa DPA však ide o jasné a závažné porušenie všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).



"Rozpoznávanie tváre je veľmi rušivá technológia, ktorú nemôžete len tak vypustiť na niekoho na svete," uviedol pre médiá predseda DPA Aleid Wolfsen. Upozornil, že každý, kto má na internete svoju fotografiu, môže skončiť v databáze firmy Clearview. "Toto by nemalo pokračovať. Musíme urobiť veľmi jasnú čiaru pri nesprávnom používaní tohto druhu technológie," dodal Wolfsen.



Riaditeľ DPA uznal, že techniky rozpoznávanie tváre môžu prispieť k bezpečnosti pri odhaľovaní zločincov oficiálnymi orgánmi, ale nemali by byť predmetom podnikania. A kompetentné orgány by ich mali využívať len vo veľmi výnimočných prípadoch. Polícia by mala napríklad sama spravovať softvér a databázu tvárí, za prísne určených podmienok a pod drobnohľadom národného kontrolného úradu a iných dozorných orgánov.



Holandský úrad na ochranu údajov nariadil spoločnosti Clearview, aby zastavila zistené porušovanie práv. Ak tak Clearview neurobí, bude musieť zaplatiť ďalšiu pokutu v maximálnej výške 5,1 milióna eur okrem už pôvodnej pokuty.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)