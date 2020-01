Haag 3. januára (TASR) - Holandská polícia vyšetruje sériu listových bômb zaslaných adresátom v troch mestách, medzi ktorými sa zatiaľ nenašiel súvis. Varovala súčasne verejnosť, aby bola ostražitá, informovala agentúra AFP.



K najnovšiemu incidentu došlo v piatok ráno, keď pracovníci hotela Okura v Amsterdame zavolali po prijatí podozrivej zásielky políciu.



Na miesto dorazili odborníci na výbušniny a polícia neskôr oznámila: "Tento list je rovnaký ako tie ďalšie." Hotel podľa nej nemusia evakuovať, no na mieste je tím armádnych pyrotechnikov.



Nový list patrí medzi najmenej sedem zásielok, ktoré za uplynulý týždeň dorazili na rôzne adresy v troch mestách - okrem Amsterdamu tiež v Rotterdame a Utrechte. Príjemcami boli dva hotely, dve čerpacie stanice, realitná kancelária, predajca vozidiel a inkasná agentúra.



Riaditeľ predajne vozidiel v Rotterdame pre verejnoprávnu televíziu NOS povedal, že v prevádzke dostali vo štvrtok list, v ktorom bolo "niečo, čo vyzeralo ako batéria".



Tieto listy dosiaľ nespôsobili žiadne škody, pretože nevybuchli, ak by však k explózii došlo, mohli by spôsobiť vážne zranenia, uviedla polícia v oznámení.



Na všetkých listoch, trocha hrubších než je obvyklé, boli dve nálepky s adresou a logom Centrálnej inkasnej kancelárie ako odosielateľa. Firma však zdôraznila, že nepoužíva takéto nálepky, ale obálky s vytlačeným logom a adresou.



Polícia sa domnieva, že listy pochádzajú od jedného odosielateľa. Obyvateľov varovala: "Dávajte si pozor! Ak dostanete hrubý list s dvoma nálepkami s názvom a logom Centrálnej inkasnej kancelárie, neotvárajte ho - ihneď zavolajte políciu."