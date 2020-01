Holandskí politici tvrdia, že migrácia bude hlavnou témou v roku 2020

Brusel/Amsterdam 6. januára (TASR) - Migrácia bude v holandskej politike kľúčovou otázkou v roku 2020 aj napriek tomu, že najbližšie parlamentné voľby by sa mali konať až v marci 2021. Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Podľa uvedeného zdroja na túto možnosť počas uplynulých vianočných prázdnin poukázalo viacero členov strán vládnej koalície.



Naposledy k diskusiám o prisťahovalectve prispel vicepremiér a minister zdravotníctva Hugo de Jonge z Kresťanskej demokratickej výzvy (CDA). Počas uplynulého víkendu v rozhovore pre denník NRC Handelsblad naznačil, že podporuje plány ohraničiť počet prisťahovalcov prichádzajúcich do Holandska za prácou.



Jeho pripomienky nasledovali po zverejnení nových údajov o počte migrantov, ktoré predstavila Národná štatistická agentúra (CBS). Podľa údajov CBS prisťahovalectvo z európskych krajín bolo do veľkej miery zodpovedné za nárast počtu obyvateľov Holandska.



De Jonge priznal, že Holandsko potrebuje ďalšie zručnosti a pracovníkov a malo by teda pokračovať v prijímaní migrantov. Podľa jeho slov Holandsko v oblasti solidarity "koná veľmi dobre", zároveň však dodal, že ak tento trend bude pokračovať, tak treba "stanoviť limity". Odmietol uviesť presné čísla, namiesto toho radšej hovoril o "stanovení cieľov". "Povolenie pre 80.000 migrantov ročne je príliš veľa," odkázal.



Premiér Mark Rutte ešte pred vianočnými prázdninami v rozhovore pre denník Telegraaf uviedol, že voľný pohyb osôb v rámci Európskej únie sa dostáva pod tlak, pretože krajiny na okraji Európy nedokážu rozlišovať medzi utečencami a ekonomickými migrantmi. "Tú druhú skupinu musia zastaviť. Ak sa tak nestane, musí to zabezpečiť schengenská dohoda," skonštatoval Rutte, podľa ktorého migrácia bude hlavným bodom debát v Európe v roku 2020.



Údaje CBS naznačili, že prisťahovalci predstavovali v minulom roku len šesť percent z celkového nárastu počtu obyvateľov Holandska (132.000). Väčšina nových prichádzajúcich osôb bola z Poľska, po ktorom nasledovalo Nemecko a India.



Politici z koaličnej Kresťanskej únie (CU), ako aj z opozičnej Socialistickej strany (SP) vlani uviedli, že si želajú dohody medzi Holandskom a Poľskom, Rumunskom a Bulharskom o tom, koľko a aký druh pracovníkov z týchto krajín by malo povolené prísť a pracovať na území Holandska. Líder CU Gert-Jan Segers v tejto súvislosti pripomenul, že Ukrajinci v Holandsku nahrádzajú Poliakov, Poliaci, ktorí neraz pracujú v zlých podmienkach, nahrádzajú Holanďanov a domáci obyvatelia prichádzajú o časť sociálnych dávok.



Návrhy na obmedzenie počtu zahraničných pracovníkov z krajín EÚ sú však v protiklade s voľným pohybom pracovnej sily, čo je jedným zo základných pilierov Únie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)