Holandsko pomohlo Američanom v boji proti dezinformáciám

Brusel/Amsterdam 10. júla (TASR) - Holandské spravodajské služby AIVD a MIVD a holandská polícia pomohli Spojeným štátom odstrániť stovky falošných účtov zriadených Ruskom na šírenie dezinformácií na sociálnych sieťach. Podľa stredajšej správy informačného portálu DutchNews.nl informuje spravodajca TASR.



Podľa DutchNews.nl americké ministerstvo spravodlivosti v utorok potvrdilo, že Holandsko bolo zapojené do operácie, pri ktorej boli zhabané dve doménové mená a vyšetrovaných takmer 1000 mediálnych účtov vytvorených umelou inteligenciou.



Holandské spravodajské služby v tejto súvislosti uviedli, že je "veľmi pravdepodobné", že ruská vláda sa podieľa na vývoji softvéru na vytváranie falošných profilov na sociálnych sieťach zameraných na šírenie falošných správ a ovplyvňovanie americkej verejnej diskusie.



Väčšina účtov, ktoré sa podarilo identifikovať a odstrániť, bola nastavená tak, aby vyzerali, že patria ľuďom v Spojených štátoch, s dôveryhodnými menami, lokalitami a profilovými obrázkami.



"Naša výkonná digitálna infraštruktúra sa neustále využíva na odhaľovanie kybernetických útokov z tejto krajiny." vyhlásil holandský minister obrany Ruben Brekelmans a dodal, že ide o dobrý príklad spoločnej akcie s Američanmi.



Platforma X, bývalý Twitter, rovnako podporila rozsiahlu operáciu tajných služieb a polície a pomohla odstrániť nešpecifikovaný počet falošných účtov.



Podľa amerických tajných služieb kampaň na sledovanie falošných účtov prebieha od roku 2022, keď neidentifikovaný redaktor ruskej štátnej televízie RT podnietil vývoj softvéru pomocou umelej inteligencie, schopný vytvoriť ľubovoľný počet presvedčivých profilov vo veľmi krátkom čase.



"Rozhodli sme sa to zverejniť, aby sme odhalili čo Rusi robia, a zároveň aby sme ukázali, že sme schopní rozložiť trolie farmy," opísal Brekelmans situáciu v rozhovore pre holandský denník Trouw.



Brekelmans, ktorý sa v stredu nachádzal na summite NATO vo Washingtone, pre Trouw potvrdil, že falošné účty videl osobne .



"Spochybňujú veci ako napríklad tohtýždňový útok na detskú nemocnicu v Kyjeve. Šíria naratívy Moskvy a podporujú Putinove komentáre. Teraz sme rozobrali softvér a nástroje, ktoré to umožňujú," vysvetlil minister obrany.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)