Holandsko ponúka bezplatné testy na koronavírus pre cestujúcich z Číny

Brusel/Amsterdam 4. januára (TASR) - Holandská letecká spoločnosť KLM v stredu oznámila, že s okamžitou platnosťou prijíma ďalšie bezpečnostné opatrenia pre lety z Číny, a to pre obavy posádok lietadiel zo šírenia koronavírusu. Informuje spravodajca TASR na základe správ holandských médií.



Personál leteckej spoločnosti bude odteraz vybavený respirátormi typu FFP2 a medicínskymi ochrannými okuliarmi. Piloti a personál budú mať k dispozícii vlastné toalety, na ktoré nepovolia vstup cestujúcim.



Respirátory sú požiadavkou tak pre posádku, ako aj pre cestujúcich. Kontakty medzi posádkou a cestujúcimi sú po novom obmedzené na minimum.



Spravodajský server DutchNews.nl v tejto súvislosti pripomenul, že spoločnosť KLM prevádzkuje lety do Číny trikrát do týždňa a koncom januára má túto frekvenciu zdvojnásobiť.



Šírenie koronavírusu v Číne prudko vzrástlo po zrušení všetkých protipandemických obmedzení minulý mesiac. Viaceré krajiny sveta vrátane USA, Japonska a Talianska medzitým zaviedli povinné testovanie pre cestujúcich z Číny. EÚ momentálne rokuje o tom, či treba spoločne postupovať a zaviesť celoúnijné povinné testovanie pre pasažierov prichádzajúcich z Číny, lebo členské štáty majú zatiaľ rôzny prístup.



DutchNews.nl spresňuje, že Holandsko od štvrtka (5. januára) ponúkne cestujúcim prichádzajúcich z Číny bezplatný test na koronavírus. Cieľom je zistiť, aké sú dominantné varianty vírusu v Číne, takže cestujúci, u ktorých sa zistí prítomnosť koronavírusu, nebudú musieť ísť do karantény.



Holandský Inštitút verejného zdravia (RIVM) oznámil, že zintenzívňuje analýzu častíc koronavírusu v odpadových vodách na amsterdamskom letisku Schiphol s cieľom monitorovať rôzne varianty koronavírusu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)