Kategorizácia spoločnosti v Holandsku má pomôcť sociálnej politike

Brusel/Amsterdam 7. marca (TASR) - Holandský Inštitút pre spoločenský výskum (SCP) vytvoril novú kategorizáciu spoločnosti. Holandsko podľa konkrétnych kritérií rozdelil na sedem spoločenských tried. Informuje o tom spravodajca TASR s odkazom na spravodajský server DutchNews.nl.



Táto kategorizácia má pomôcť vláde v sociálnej politike. Analýza spoločenských tried je založená na rozdieloch v príjmoch a ekonomických zdrojoch, pričom finančné bohatstvo je kombinované so vzdelaním, postavením na trhu práce a nerovnosťou v zdrojoch, ako je sociálny kapitál (kto koho pozná), kultúrny kapitál (kto kam patrí), osobný kapitál, zdravie a príťažlivosť (kto je kto).



Inštitút upozornil, že súčasné debaty sa zameriavajú najmä na problémy s kúpnou silou a chudobou, avšak aktuálna nerovnosť v spoločnosti nespočíva len vo výpadkoch príjmov.



Výskum SCP naznačil, že 16 percent obyvateľov Holandska je znevýhodnených aspoň v jednom zo štyroch kľúčových zdrojov, zatiaľ čo 20 percent má výhodu vo všetkých štyroch.



"Je dôležité, aby sa niečo urobilo na vyriešenie tejto nerovnosti, pretože to má vplyv nielen na samotných ľudí, ale aj na spoločnosť ako celok," uvádza SCP vo svojej správe.



Sedem sociálnych tried podľa vzorca SCP vyzerá nasledovne: pracujúca vyššia trieda (20 percent); privilegovaní mladší ľudia (9 percent); spokojná horná trieda (12 percent); zamestnaná stredná trieda (25 percent); dôchodcovia s nižším vzdelaním (18 percent); pracovníci bez istoty zamestnania (10 percent) a ľudia bez istôt (6 percent).



Výskumníci tvrdia, že skupiny na spodnom konci spoločenského rebríčka majú menej príležitostí uplatniť sa a menšiu dôveru voči sebe, politikom a vláde. Rozdiel medzi nimi a tými, ktorí sú vyššie v spoločenskom rebríčku, je veľký a ťažko odstrániteľný, čo by podľa analýzy SCP mohlo ohroziť sociálnu súdržnosť v krajine.



Polovica respondentov z troch najnižších spoločenských tried si myslí, že vláda nerobí dosť pre ľudí ako oni, a je tiež menej pravdepodobné, že pôjdu voliť. Podľa SCP je dôležité, aby vláda zabezpečila, že títo kriticky naladení občania zostanú zapojení do politiky a chodu spoločnosti.



Analýza SCP upozornila, že zastaraná je najmä vládna politika, ktorá sa zameriava na starších ľudí, mladých ľudí alebo prisťahovalcov. Tieto cieľové skupiny sa nachádzajú vo viacerých sociálnych triedach a nemožno ich spájať, akoby boli ich členovia všetci rovnakí.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)