Poškodenú nákladnú loď pri Holandsku odtiahnu do prístavu Eemshaven

Amsterdam 3. augusta (TASR) - Poškodenú nákladnú loď Fremantle Highway, ktorá minulý týždeň začala horieť pri holandskom pobreží, odtiahnu do prístavu Eemshaven na severe Holandska. Rozhodli o tom holandské úrady, informuje TASR podľa štvrtkovej správy agentúry DPA.



Takmer 200-metrová loď, ktorá v čase vypuknutia požiaru na palube prevážala 3783 nových áut vrátane 498 elektromobilov, sa v súčasnosti nachádza približne 16 kilometrov od pobrežia ostrovov Schiermonnikoog a Ameland vo Waddenskom mori.



Holandské úrady uviedli, že Eemshaven bol s ohľadom na vzdialenosť a zhoršujúce sa poveternostné podmienky najvhodnejším prístavom. Podľa agentúry DPA ide vzhľadom na súčasnú polohu lode o najbližší dostupný prístav. Presun poškodenej lode má začať vo štvrtok ráno.



Čo najkratší presun poškodeného plavidla po mori má obmedziť možné riziká takejto operácie, skonštatovalo vo vyhlásení holandské ministerstvo infraštruktúry a vodného hospodárstva. Dodalo, že po podrobnej kontrole plavidla nič nenasvedčuje, že by na palube stále horelo.



Experti budú na lodi aj počas samotného presunu, aby neustále monitorovali jej stav.



V dôsledku požiaru na lodi zahynul jeden člen posádky, ďalších 22 sa podarilo zachrániť. Príčina požiaru nie je známa. Vlastník lode, japonská spoločnosť Shoei Kisen Kaisha, ho však s vysokou pravdepodobnosťou pripisuje prevážaným elektromobilom.



Odborníci v čase požiaru upozornili, že z lode by v dôsledku poškodenia mohlo začať unikať palivo, čo by viedlo k znečisteniu ekologicky citlivého Waddenského mora a jeho ostrovov.