Holandsko poskytne Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote 175 miliónov eur

Haag 24. júna (TASR) - Holandsko poskytne Ukrajine 100 radarov na detekciu dronov a 20 zdravotníckych evakuačných vozidiel v rámci balíka vojenskej pomoci za 175 miliónov eur. Uviedol to v utorok holandský minister obrany Ruben Brekelmans, TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Doručenie radarov je naplánované do konca tohto roka. Ukrajine pomôžu s identifikáciou dronov a zároveň budú odosielať údaje systémom protivzdušnej obrany.



Holandské ministerstvo obrany v piatkovom vyhlásení upresnilo, že 80 miliónov eur z balíka pôjde na podporu bezpilotných lietadiel prostredníctvom medzinárodnej dronovej koalície.



Amsterdam to oznámil po dohode s ukrajinským obranným priemyslom o výrobe 600.000 dronov v hodnote 500 miliónov eur, uviedol Brekelmans ešte pred summitom NATO v Haagu.



Holandsko od začiatku ruskej invázie v roku 2022 prisľúbilo Kyjevu vojenskú podporu v celkovej hodnote približne 10 miliárd eur.