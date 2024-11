Holandsko poslalo do Rumunska posledné dve zo sľúbených stíhačiek F-16

Amsterdam 20. novembra (TASR) - Holandsko odovzdalo posledné dve z 18 sľúbených stíhačiek F-16 do výcvikového strediska v Rumunsku, kde sa ukrajinskí piloti a pozemný personál učia lietať a udržiavať lietadlá v chode. Oznámilo to v stredu holandské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Holandsko tiež prisľúbilo dodať 24 stíhačiek F-16 priamo Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil tento dar za "prelom". Uviedol, že stíhačky posilnia protivzdušnú obranu Ukrajiny a pomôžu jej protiofenzíve.



Holandská vláda v septembri oznámila, že v nasledujúcom roku zvýši svoje výdavky na obranu o viac ako desať percent. Dôvodom má byť práve ruská invázia na Ukrajinu, ktorá trvá od februára 2022.



Minister obrany Ruben Brekelmans v októbri na návšteve Kyjeva oznámil, že Holandsko investuje 400 miliónov eur do spoločného vývoja moderných dronov. Dodáva tiež náhradné diely, muníciu a palivo a chce rozšíriť výcvik ukrajinských pilotov.



Holandský minister zahraničných vecí Caspar Veldkamp v pondelok privítal rozhodnutie americkej vlády povoliť Ukrajine použiť rakety dodané USA na údery vo vnútrozemí Ruska. Súhlas s nasadením amerických rakiet proti cieľom na ruskom území vníma šéf holandskej diplomacie ako logickú reakciu na to, že do vojny voči Ukrajine sú teraz zapojení aj severokórejskí vojaci.