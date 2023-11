Holandsko poslalo do Rumunska prvé stíhačky F-16 na výcvik Ukrajincov

Haag 7. novembra (TASR) - Holandsko poslalo v utorok do Rumunska prvých päť stíhačiek F-16, ktoré budú slúžiť pre výcvik ukrajinských pilotov. Oznámilo to v utorok holandské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Holandsko do Rumunska celkovo pošle 12 až 18 týchto lietadiel, oznámilo ministerstvo. Výcvik ukrajinských piloti bude v novozriadenom výcvikovom stredisku, ktoré by sa malo čoskoro otvoriť.



Holandsko ešte koncom augusta prisľúbilo, že Ukrajine poskytne stíhačky F-16 nielen na výcvik, podobný zámer majú aj Dánsko, Nórsko a Belgicko.