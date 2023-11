Holandsko pošle k Cypru vojenskú loď určenú pre pomoc do Gazy

Amsterdam 8. novembra (TASR) - Holandsko posiela k Cypru na východe Stredozemného mora vojenskú loď, ktorá bude slúžiť pre humanitárnu pomoc v pásme Gazy. Oznámila to v stredu holandská ministerka obrany Kajsa Ollongrenová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Holandská loď by podľa ministerky mohla byť využívaná aj na evakuáciu.



Cyprus sa v súčasnosti snaží o vytvorenie námorného koridoru do Gazy, cez ktorý by mohla neustále prúdiť pomoc do palestínskej enklávy sužovanej vojnou Izraela s militantným hnutím Hamas. Ollongrenová označila túto iniciatívu za veľmi dôležitú. Na Cyprus aj vycestovala, aby rokovala o jej podrobnostiach.



Vojenská loď vypláva z Holandska v polovici novembra a k Cypru dorazí za desať dní. Na Cypre už pôsobí ďalšia loď holandského námorníctva a dve vojenské dopravné lietadlá, ktoré by podľa ministerky mohli prepravovať zdravotnícky materiál do pásma Gazy.



Holandský premiér Mark Rutte smeruje do Izraela, kde sa už druhýkrát za uplynulé týždne stretne so svojím izraelským náprotivkom Benjaminom Netanjahuom. Okrem iného majú rokovať o rukojemníkoch, ktorých teroristi z Hamasu 7. októbra po útoku na Izrael uniesli do pásma Gazy.



Do Izraela Rutte pricestuje z katarskej Dauhy, kde rokoval o osude rukojemníkov. Predstaviteľom Kataru sa poďakoval za ich úsilie pri sprostredkovaní prepustenia zadržiavaných rukojemníkov.



Počas rokovaní v Katare bolo predložených viacero "návrhov" na krátke prestávky v bojoch v pásme Gazy, uviedol Rutte pre holandskú stanicu NOS. Podľa neho by umožnili "dosiahnuť pokrok" pri posielaní humanitárnej pomoci do Gazy a prepustení zajatcov.