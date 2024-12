Holandsko postupne zruší medzinárodné adopcie

Amsterdam 10. decembra (TASR) - Holandsko v priebehu nasledujúcich šiestich rokov postupne zruší medzinárodné adopcie, ktorých počet sa v uplynulých rokoch znížil, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Holanďania si za posledných 50 rokov adoptovali približne 40.000 detí z 80 krajín. Think tank Dutch Youth Institute tvrdí, že v uplynulých rokoch sa tento počet výrazne znížil, pričom v roku 2023 bolo zaznamenaných iba 50 adopcií zo zahraničia. Adoptované osoby často v dospelosti zistili, že ich rodné dokumenty sú falošné alebo stratené, alebo že ich adopcia bola nezákonná.



Holandsko pozastavilo medzinárodné adopcie od februára 2021 do novembra 2022 po zistení vládnej komisie, ktorá odhalila, že v prípadoch siahajúcich až do 60. rokov 20. storočia boli deti ukradnuté alebo kúpené od svojich rodičov.



Cieľom tohto postupného ukončenia medzinárodných adopcií je umožniť krajinám pôvodu prispôsobiť sa a umožniť agentúram s povolením pôsobiť ako sprostredkovatelia, aby dokončili konanie a pokračovali v predkladaní žiadostí o zahraničné adopcie do 1. mája 2030. Adoptovaní a adoptívni rodičia budú dostávať podporu aj po roku 2030, píše Reuters.



"Záujmom detí najviac vyhovuje, keď môžu vyrastať v bezpečnom prostredí vo svojej krajine, regióne alebo kultúre," uviedla vo vyhlásení holandská vláda.