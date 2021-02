Holandsko pozastavilo adopcie detí zo zahraničia

Amsterdam 8. februára (TASR) - Holandsko dočasne zastavilo adopcie detí zo zahraničia v reakcii na odhalenie prípadov obchodovania a krádeží detí od biologických rodičov, ku ktorým dochádzalo od 60. rokov 20. storočia. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



Vládna komisia zaoberajúca sa podozrivými prípadmi adopcie bola zriadená pod tlakom čoraz väčšieho počtu ľudí, ktorí boli v minulosti adoptovaní a pri skúmaní svojho pôvodu často zistili, že ich doklady boli sfalšované alebo ich adopcia bola nezákonná. Komisia sa zamerala na adopcie z Bangladéša, Brazílie, Kolumbie, Indonézie a Srí Lanky v rokoch 1967 až 1998.



"Chápem, že to bude pre niektorých ľudí bolestivé, nezabúdajme však na dôvod tohto rozhodnutia: pozastavením adopcií chránime deti a ich biologických rodičov," uviedol v pondelok holandský minister spravodlivosti Sander Dekker.



V liste oznamujúcom pozastavenie medzinárodných adopcií sa Dekker ospravedlnil adoptovaným deťom aj adoptívnym i biologickým rodičom, ktorým tento systém adopcií v rôznej miere ublížil. Dodal, že úlohou budúcej holandskej vlády bude zvážiť iný systém adopcií, ktorý by by bol viac chránený proti pokusom o jeho zneužívanie.



Holandskí rodičia si v minulom polstoročí adoptovali zhruba 40.000 detí z 80 krajín. Tento počet sa v posledných rokoch znížil - v roku 2019 bolo zo zahraničia adoptovaných iba 145 detí.



Holandská vláda podala v polovici januára tohto roku demisiu po škandále okolo prídavkov na deti. Kabinet premiéra Marka Rutteho tým prevzal politickú zodpovednosť za to, že úrady mylne označili 20.000 rodičov za podvodníkov pri poberaní tohto príspevku, v dôsledku čoho sa niektoré rodiny dostali do finančnej núdze.



Krok koaličnej vlády zloženej zo štyroch strán však bol do značnej miery vnímaný ako symbolický. Rutteho kabinet totiž zotrvá vo funkcii dovtedy, kým nevznikne nová koalícia po parlamentných voľbách, ktoré sa budú konať 17. marca.