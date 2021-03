Holandsko pozastavilo očkovanie vakcínou od firmy AstraZeneca

Haag 15. marca (TASR) - Holandsko v nedeľu z preventívnych dôvodov na dva týždne pozastavilo očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo zdravotníctva.



Ministerstvo uviedlo, že pozastavenie očkovania odporučil Holandský úrad pre lieky po tom, ako bolo v Dánsku a Nórsku hlásených šesť prípadov "možných vedľajších účinkov" po podaní vakcíny od tohto britsko-švédskeho výrobcu.



Toto opatrenie bude platiť najmenej do 29. marca. Rezort dodal, že v Holandsku "nie sú v súčasnosti známe žiadne podobné prípady".



"Zásadná otázka je, či sa tieto komplikácie vyskytli po očkovaní alebo z dôvodu očkovania. O vakcínach by nemali byť žiadne pochybnosti," uviedol vo vyhlásení holandský minister zdravotníctva Hugo de Jonge.



Vo štvrtok oznámili preventívne pozastavenie očkovania vakcínou AstraZeneca Dánsko, Nórsko, Island, v piatok sa pridalo Bulharsko a v nedeľu Írsko.



Vakcína od výrobcu AstraZeneca je v EÚ schválená od januára. Vo viacerých európskych krajinách bola pôvodne povolená iba pre osoby do 65 rokov, pretože spočiatku chýbali spoľahlivé údaje o jej účinnosti u starších ľudí. Neskôr ju regulačné úrady odporučili aj pre túto vekovú kategóriu.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok uviedla, že nie je dôvod nepoužívať vakcínu vyvinutú firmou AstraZeneca a Oxfordskou univerzitou. Aj samotná AstraZeneca tvrdí, že jej vakcína je bezpečná.