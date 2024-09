Holandsko požiadalo EK o trvalú výnimku z migračných pravidiel EÚ

Amsterdam 18. septembra (TASR) - Nová holandská vláda na čele s krajne pravicovou Stranou slobody (PVV) Geerta Wildersa v stredu predložila Európskej komisii (EK) žiadosť o opt-out (trvalú výnimku) z migračných a azylových pravidiel EÚ. Podľa webového portálu stanice Euronews ide o bezprecedentný krok zo strany zakladajúceho členského štátu, informuje TASR.



Holandský kráľ Viliam Alexander už v utorok predstavil na spoločnom zasadnutí oboch komôr parlamentu program vlády premiéra Dicka Schoofa. Tá už predtým tvrdila, že chce vytvoriť "najprísnejší azylový režim v histórii".



Plán holandskej vlády ohľadom opt-outu však nemá podľa Euronews veľkú šancu na úspech, pretože by si vyžadoval opätovné prepracovanie veľmi citlivých právnych predpisov EÚ a mohol by otvoriť bránu pre podobné požiadavky od ostatných členských krajín.



Je zároveň nepravdepodobné, že by ostatné štáty boli ochotné vyhovieť želaniu Haagu. Vylúčenie Holandska z migračného systému Únie by nevyhnutne spôsobilo vlnu žiadateľov o azyl smerom k susedným krajinám, čo by mohlo znamenať krízu na hraniciach.



Komisia už predošlý piatok v očakávaní vládneho programu jasne uviedla, že všetky členské štáty sú viazané existujúcimi pravidlami a že o akejkoľvek výnimke z ich dodržiavania by sa malo rokovať pred ich schválením - nie po ňom. V máji pritom Holandsko hlasovalo za všetky právne predpisy, ktoré tvoria nový migračný pakt EÚ.



Štvorkoalícia chce podľa vládneho programu tiež sprísniť pravidlá zlučovania rodín žiadateľov o azyl.



PVV nečakane vyhrala voľby, ktoré sa konali vlani v novembri. Po náročných rokovaniach sa Wilders dohodol na koalícii s pravicovo-liberálnou Ľudovou stranou slobody a demokracie (VVD) expremiéra Marka Rutteho, konzervatívnou Novou spoločenskou zmluvou (NSC) a Roľnícko-občianskym hnutím (BBB). Aby umožnil jej vznik, Wilders oznámil, že sa nebude uchádzať o funkciu premiéra.



Medzi koaličnými partnermi však nevládne úplná zhoda v oblasti azylovej politiky. Umiernená NSC avizovala, že nepodporí pozastavenie platnosti niektorých častí azylového zákona, ak ich poradný orgán vlády vyhodnotí ako nezákonné. Wilders v reakcii na sociálnej sieti X napísal, že v Holandsku je "obrovská azylová kríza a tá sa nevyrieši tým, že sa vopred vzdáme a budeme sa vyhrážať, že budeme hlasovať proti".



Holandská pravicová vláda chce takisto v priebehu nasledujúcich troch rokov pre rastúci deficit verejných financií znížiť rozvojovú pomoc o viac ako dve tretiny. V budúcom roku plánuje zvýšiť výdavky na obranu o viac ako desať percent a vynaložiť viac prostriedkov na kontrolu hraníc.