Holandsko požiadalo o pomoc pri hasení viacerých požiarov
Autor TASR
Amsterdam 1. mája (TASR) - Hasiči z Nemecka, Belgicka a Francúzska boli v piatok vyslaní do Holandska, aby pomohli pri hasení viacerých požiarov, ktoré vypukli na vojenských cvičiskách v krajine. Podľa miestnych úradov je to prvýkrát, čo Holandsko požiadalo o zahraničnú pomoc pri boji s lesnými požiarmi. TASR správu prevzala z agentúry DPA.
Veľký požiar vypukol v stredu na vojenskom cvičisku neďaleko mesta t'Harde, približne 80 kilometrov východne od Amsterdamu. Podľa polície sa plamene rýchlo šírili a stále nie sú pod kontrolou.
Odvtedy vypukli ďalšie požiare aj na iných vojenských cvičiskách, vrátane južnej časti krajiny. Agentúra AFP uviedla, že Holandsko o pomoc požiadalo v rámci Európskeho mechanizmu civilnej ochrany (UCPM).
Približne 30 hasičských vozidiel z Francúzska a Nemecka bude nasadených hlavne v juhovýchodnej oblasti Holandska v blízkosti mesta Eindhoven. Berlín okrem toho vyslal aj 67 špeciálnych hasičských jednotiek.
Príčina požiarov zostáva nejasná. Odborníci predpokladajú, že ich mohli vyvolať cvičenia s použitím výbušnín. Hasičské zásahy podľa úradov sťažuje sucho a nezvyčajne vysoké teploty.
Žiadne zranenia doposiaľ hlásené neboli. V súčasnosti nehrozí ani žiadne nebezpečenstvo pre tamojšie obyvateľstvo.
