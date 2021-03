Holandsko pracuje na aplikácii slúžiacej ako potvrdenie o očkovaní

Amsterdam 8. marca (TASR) - Holandská vláda plánuje predstaviť aplikáciu pre smartfóny slúžiacu ako potvrdenie pre ľudí, ktorí sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 alebo mali negatívny test na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2. V pondelok to oznámil holandský minister zdravotníctva Hugo de Jonge, ktorého cituje agentúra DPA.



Po preukázaní sa takýmto elektronickým koronavírusovým "pasom" by ľudia mohli napríklad jesť v reštauráciách, cestovať a zúčastniť sa kultúrnych podujatí.



Najprv je však potrebné vyriešiť právne otázky, priblížil de Jonge. Aplikácia by ukazovala len to, či je človek imúnny voči koronavírusu SARS-CoV-2. Nebolo by z nej však možné zistiť či mal negatívny test alebo bol zaočkovaný.



Šéf rezortu zdravotníctva ďalej uviedol, že vláda nechce, aby bolo očkovanie povinné, a to ani nepriamo. Tento projekt však môže napredovať až po tom, ako bude absolútne jasné, či zaočkované osoby môžu vírus ďalej šíriť, priblížil de Jonge.



V Holandsku už existuje aplikácia, ktorá dokáže vygenerovať QR kód slúžiaci ako potvrdenie o negatívnom teste. Podľa de Jongeho by sa dala teraz rozšíriť aj na zaočkovaných ľudí. Aplikácia by podľa ministra mohla byť po technickej stránke hotová už do leta, pričom ľuďom by tak umožnila cestovať v rámci EÚ.