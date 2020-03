Holandsko pre koronavírus prestáva vpúšťať občanov krajín mimo EÚ

Haag 19. marca (TASR) - Holandsko sa stalo vo štvrtok ďalšou krajinou, ktorá uzavrela svoje hranice pre obavy z nového koronavírusu. Opatrenie znamená faktický zákaz vstupu pre občanov krajín mimo Európskej únie, informovala tlačová agentúra DPA.



Hranice Holandska mali byť uzavreté od 18.00 h na nasledujúcich 30 dní. Predstavitelia EÚ sa len pred niekoľkými dňami dohodli na rozšírení obmedzení pohybu v snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu, ktorý sa objavil prvýkrát ešte v decembri na území Číny.



Podľa údajov prevzatých zo správy tlačovej agentúry ANP holandský premiér Mark Rutte a jeho kabinet nevylúčili ani ďalšie obmedzenia. Väčšina ministrov i parlament však naďalej odmietajú úplný zákaz voľného pohybu jednotlivcov, aký uplatňujú vo Francúzsku či Taliansku.



Niektoré z vyjadrení Rutteho podľa DPA naznačovali, že sa spolieha na vytvorenie imunity voči novému koronavírusu medzi Holanďanmi, keď sa ním vo väčšej miere nakazia. Vláda však ubezpečila, že veľkoplošné vystavenie obyvateľstva infekcii nie je súčasťou jej plánu, hoci takýto scenár nedokáže ani vylúčiť. Prioritou podľa nej zostáva ochrana tých, ktorých životy sú obzvlášť ohrozené, ak by dostali COVID-19 - ochorenie podobné zápalu pľúc spôsobované koronavírusom SARS-CoV-2.



Rutte medzitým navštívil aj jeden z obchodov, kde sa zrejme snažil rozptýliť obavy z možného nedostatku základných druhov tovaru. Na otázku zákazníka, či má doma dosť toaletného papiera, odpovedal: "Máme ho toľko, že by sme sa mohli vyprázdňovať desať rokov." Tento výrok, zachytený aj na videozázname, sa však zrejme týkal zásob v celej krajine, poznamenala DPA.



Podobne ako v mnohých iných krajinách, aj v Holandsku mizne základný tovar, ako je toaletný papier, z obchodných regálov, keďže zákazníci sa snažia predzásobiť v obavách z možných karantén.



Do štvrtka zaznamenali v Holandsku 2460 prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2 a tiež 76 úmrtí na vyvolané ochorenie COVID-19.