Holandsko predĺži do 31. marca zákaz nočného vychádzania

Haag 8. marca (TASR) - Holandská vláda predĺži do 31. marca zákaz nočného vychádzania zavedený v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu. Určité výnimky však budú platiť v čase konania budúcotýždňových parlamentných volieb. S odvolaním sa na vyhlásenie holandského premiéra Marka Rutteho o tom v pondelok informovala agentúra AFP.



Zákaz nočného vychádzania od 21.00 h do 04.30 mal pôvodne platiť do 15. marca, avšak "bude pokračovať až do rána 31. marca," uviedol Rutte na tlačovej konferencii.



Od 15. do 17. marca počas konania volieb platí niekoľko výnimiek, pretože "zákaz vychádzania nesmie stáť v ceste slobodným voľbám," dodal Rutte. Podľa neho každý, kto by nemohol odovzdať svoj hlas pred začiatkom zákazu vychádzania, tak bude môcť "bez akýchkoľvek prekážok urobiť a ísť domov".



Pracovníci a dobrovoľníci vo volebných miestnostiach budú potrebovať od úradov písomné potvrdenie.



Reštaurácie, bary a kaviarne ponúkajúce produkty z kanabisu budú môcť predávať občerstvenie cez výdajné okienka tak, ako to robili od októbra, uviedol Rutte. Ostatné obmedzenia sa však čiastočne uvoľnia - a to vrátane povolenia väčšieho počtu zákazníkov vo veľkých obchodoch. Školy sa už v priebehu posledných týždňoch znova otvorili, pripomína AFP.



Zákaz nočného vychádzania zaviedla holandská vláda 23. januára vôbec prvýkrát od druhej svetovej vojny. Odvtedy ho už niekoľkokrát predĺžila. Okamžite po prijatí vyvolal v Amsterdame, Rotterdame, Haagu, Eindhovene a ďalších mestách nepokoje, ktoré trvali tri dni. Policajti použili proti výtržníkom vodné delá a slzotvorný plyn. Zatknutých bolo viac ako 400 ľudí.



Po schválení oboma komorami holandského parlamentu vstúpil 20. februára do platnosti sporný zákon, ktorým sa zachováva v platnosti zákaz nočného vychádzania. Zákaz vychádzania sa v ňom radí k regulačným opatreniam, aké je možné zaviesť v čase epidémie. Účinnosť nadobudol aj napriek protestom občanov i súdnemu sporu, ktorý v tejto veci ešte prebieha.