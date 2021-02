Holandsko predĺžilo do 15. marca zákaz nočného vychádzania

Haag 23. februára (TASR) - Holandská vláda predĺžila do 15. marca zákaz nočného vychádzania zavedený v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu. S odvolaním sa na vyhlásenie holandského premiéra Marka Rutteho o tom v utorok informovala agentúra AFP.



Vláda 8. marca spresní, či má v úmysle predĺžiť zákaz vychádzania aj po 15. marci, ktorý je prvým dňom konania parlamentných volieb, povedal Rutte novinárom.



Ako uvádza agentúra DPA, niektoré karanténne opatrenia sa však budú podľa Rutteho zmierňovať. Od 2. marca budú mať kaderníctva a masážne i kozmetické salóny povolené znovu prijímať zákazníkov. Od nasledujúceho týždňa bude tiež na najmenej jeden deň v týždni žiakom stredných škôl umožnené zúčastniť sa na prezenčnej výučbe a ľudia mladší ako 27 rokov budú môcť športovať v exteriéri.



"Sme na ceste k lepším časom a postupnému uvoľňovaniu opatrení," uviedol Rutte. Zároveň však varoval, že podľa odborníkov sa vzhľadom na rastúci počet infikovaných tretia vlna pandémie zrejme nebude dať vyhnúť.



Zákaz nočného vychádzania od 21.00 h do 04.30 h zaviedla holandská vláda 23. januára - vôbec prvýkrát od druhej svetovej vojny - a 8. februára ho následne predĺžila do 2. marca. Okamžite po prijatí vyvolal v Amsterdame, Rotterdame, Haagu, Eindhovene a ďalších mestách nepokoje, ktoré trvali tri dni. Policajti použili proti výtržníkom vodné delá a slzotvorný plyn. Zatknutých bolo viac ako 400 ľudí.



Uplynulý víkend po schválení oboma komorami holandského parlamentu vstúpil do platnosti sporný zákon, ktorým sa zachováva v platnosti zákaz nočného vychádzania. Zákaz vychádzania sa v ňom radí k regulačným opatreniam, aké je možné zaviesť v čase epidémie. Účinnosť nadobudol aj napriek protestom občanov i súdnemu sporu, ktorý v tejto veci ešte prebieha.