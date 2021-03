Holandsko predĺžilo zákaz letov z niektorých krajín do 1. apríla

Brusel/Amsterdam 4. marca (TASR) - Holandská vláda až do 1. apríla predĺžila zákaz civilných letov zo Spojeného kráľovstva, Juhoafrickej republiky a viacerých krajín Južnej Ameriky. Zároveň zrušila zákaz letov z Kapverdských ostrovov. Podľa spravodajského servera DutchNews.nl to potvrdila ministerka dopravy Cora van Nieuwenhuizenová.



Zákaz príletov do Holandska z uvedených krajín a regiónov bol zavedený 23. januára v snahe zabrániť zavlečeniu nových a nákazlivejších variantov koronavírusu. Jeho platnosť sa skončila práve 4. marca.



K predĺženiu zákazu došlo na základe odporúčaní odborníkov, podľa ktorých by mal zostať v platnosti, pretože málokto po návrate dodržiava karanténne opatrenia.



Z Británie sa do Holandska dostal britský variant koronavírusu (B.1.1.7). Viaceré krajiny Európy už zaznamenali aj výskyt juhoafrického (B.1.351) alebo brazílskeho variantu (P.1).



Holandská vláda vo februári oznámila, že pripravuje zmeny nariadení o karanténe. V súčasnosti platí, že cudzinci prichádzajúci do Holandska sa musia preukázať negatívnymi výsledkami testov na COVID-19 a absolvovať najmenej päťdňovú domácu karanténu. Tá sa predĺži na desať dní, ak neabsolvujú druhý test päť dní po svojom príchode.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)