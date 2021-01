Holandsko predlžuje lockdown o tri týždne

Haag 12. januára (TASR) - Holandsko predĺžilo do 9. februára platné epidemiologické opatrenia zamerané na zastavenie šírenia nového druhu koronavírusu. Dôvodom je stále rastúci počet nakazených osôb a obavy z nového variantu vírusu, ktorý sa prvýkrát objavil v južnom Anglicku. V utorok to oznámil holandský premiér Mark Rutte, ktorého cituje agentúra AFP.



"Myslím si, že vás dnes večer neprekvapím, lockdown predlžujeme o tri týždne," uviedol Rutte na tlačovej konferencii o opatreniach, ktoré mali pôvodne skončiť 19. januára. "Takmer každý pochopí, že sme nemali inú možnosť," dodal premiér.



V Holandsku platí od polovice decembra dosiaľ najprísnejší lockdown. V krajine sú zatvorené školy aj obchody ponúkajúce iné než základné tovary. Holanďanom sa zároveň odporúča, aby sa zdržovali doma a denne neprijímali viac ako dvoch hostí. V Holandsku predtým platili jedny z najmenej prísnych epidemiologických opatrení v Európe. Krajinu však silne zasiahla druhá a tretia vlna nákazy a reštrikcie sprísnila.



Základné školy by sa pritom mohli otvoriť skôr než po skončení obmedzení, najskôr však 25. januára. Vláda toto rozhodnutie ešte zvažuje, dodal Rutte.



Holandsko v utorok oznámilo 4986 nových prípadov nákazy koronavírusom a 153 súvisiacich úmrtí. Od vypuknutia pandémie v tejto krajine podľa oficiálnych údajov zomrelo v súvislosti s chorobou COVID-19, ktorú vírus spôsobuje, už 12.563 ľudí. Celkovo sa nakazilo vyše 880.000 osôb.