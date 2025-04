Holandsko predstavilo obmedzenia, ktoré zavedie počas summitu NATO

Amsterdam 30. apríla (TASR) - Holandsko počas summitu NATO, ktorý sa bude konať 24. a 25. júna v pobrežnom meste Haag, zavedie bezletovú zónu nad mestom a ďalšie bezpečnostné opatrenia. Tie sa dotknú väčšiny druhov dopravy. Informoval o tom v stredu magazín Politico, píše TASR.



Na summite Severoatlantickej aliancie v konferenčnom stredisku World Forum sa zúčastní 45 hláv štátov a vlád vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa a mnohých európskych lídrov. Okrem nich bude prítomných aj zhruba 90 ministrov zahraničných vecí a obrany. Celkovo sa očakáva účasť približne 8500 ľudí.



Zákaz letov nad Haagom vstúpi do platnosti 23. júna a bude sa vzťahovať na 16-kilometrový okruh okolo mesta, kde nebude povolená žiadna letecká doprava. Výnimku budú mať len naliehavé lekárske prípady alebo lety na bezpečnostné účely, uviedli v utorok holandské úrady.



Kvôli stretnutiu na najvyššej úrovni bude pre lietadlá štátnikov vyčlenená na amsterdamskom medzinárodnom letisku Schipnol jedna celá pristávacia dráha. Toto opatrenie spolu s obmedzeniami letov zaistí, že sa kapacita letiska počas summitu zníži o desať percent.



Miernejšie obmedzenia letov sa budú týkať oblasti mimo bezletovej zóny a v okruhu 93 kilometrov od miesta summitu, kde budú môcť lietať len veľké komerčné lietadlá, ktoré na to majú povolenie.



Na mori budú obmedzenia platiť aj v zóne do vzdialenosti viac než 22 kilometrov od pobrežia v blízkosti Haagu. Počas troch dní pred summitom bude zaručený obmedzený prístup pre oprávnených rybárov a turistické lode. Úplné uzavretie pre lodnú dopravu bude platiť od 15.00 h SEČ 23. júna do polnoci 25. júna.