Holandského premiéra strážia, môže sa stať terčom únosu či útoku

Na archívnej snímke holandský premiér Mark Rutte v Haagu vo štvrtok 23. mája 2019. Foto: TASR/AP

Haag 28. septembra (TASR) - Holandská polícia posilnila ochranu premiérovi Markovi Ruttemu pre obavy, že sa môže stať terčom únosu alebo útoku drogových gangov. Informovali o tom miestne médiá a tlačová agentúra AFP.Rutte (54) je známy tým, že sa do práce vozí na bicykli len s malou ochrankou. Hrozba voči nemu sa objavila po vraždách popredného investigatívneho novinára Petera R. de Vriesa a právnika, pričom boli obaja zapojení do veľkého súdneho procesu proti organizovanému zločinu.Stredopravicového premiéra Rutteho sledovali tzv. pozorovatelia pre gang obchodníkov s drogami prezývaný "". Ide o kriminálnu organizáciu vedenú Ridouanom Taghim, známym aj ako najhľadanejší holandský zločinec. Členovia tejto mafie majú väčšinou marocký alebo antilský pôvod. Informovali o tom v pondelok denník De Telegraaf a niekoľko holandských staníc.Rutte sa odmietol vyjadriť k tejto správe, keď prišiel v pondelok pešo do parlamentu na dlhotrvajúce koaličné rozhovory.Holandský krajne pravicový líder Geert Wilders, ktorý pre vyhrážky smrťou tiež žije s 24-hodinovou ochranou, uviedol, že táto správa je ""." napísal na Twitteri Wilders, ktorý je obvykle ostrým kritikom premiéra.Rutte je dobre známy tým, že rád cestuje na bicykli po Haagu. Dokonca ním chodí aj na stretnutia s holandským kráľom a so zahraničnými lídrami, ale za ním vidieť len málo ochrankárov.Podľa článku denníka De Telegraaf sa objavili "". V jeho blízkosti bolo totiž v rôznych chvíľach a na rôznych miestach vidieť "" ľudí s väzbami na Mocro Mafiu.Podobné sledujúce osoby sa takto podieľali aj na vraždách novinára De Vriesa v júli a právnika svedka v súdnom procese proti údajnému bossovi toho istého gangu v roku 2019, uviedol denník. Na ochranu Rutteho boli podľa správy vyčlenení policajti so špeciálnym výcvikom z Holandskej bezpečnostnej služby na ochranu kráľovskej rodiny a diplomatov – opatrenia sú pritom "" a "Holandské úrady sa po vražde De Vriesa zaviazali, že proti organizovanému zločinu tvrdo zasiahnu.Holandsko je dlho známe svojou toleranciou voči marihuane, ale má čoraz viac problémov so zločinmi súvisiacimi s drogami. Šéf jednej policajnej odborovej organizácie nedávno opísal krajinu ako "".