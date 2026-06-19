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Holandsko presmerovalo fregatu do Hormuzského prielivu na možnú misiu
Francúzsko a Spojené kráľovstvo presadzujú plán, na základe ktorého by sa mala pre prieliv vytvoriť mnohonárodná námorná misia.
Autor TASR
Amsterdam 19. júna (TASR) - Holandsko v piatok oznámilo, že presmerovalo svoju fregatu do Hormuzského prielivu, aby sa tam mohla pripojiť k prípadnej medzinárodnej misii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Fregata sa v súčasnosti nachádza v indopacifickom regióne a dostať sa k Hormuzskému prielivu jej potrvá niekoľko týždňov, uviedla v liste adresovanom parlamentu holandská ministerka obrany Dilan Yešilgözová.
Francúzsko a Spojené kráľovstvo presadzujú plán, na základe ktorého by sa mala pre prieliv vytvoriť mnohonárodná námorná misia. Diplomatické zdroje agentúry Reuters však tvrdia, že Irán signalizoval silný odpor voči akejkoľvek zahraničnej vojenskej prítomnosti v tejto strategicky dôležitej úžine.
Nemecko vo štvrtok oznámilo, že v rámci prípravy na možnú vojenskú misiu v Hormuzskom prielive nasadzuje do Červeného mora dve lode.
Fregata sa v súčasnosti nachádza v indopacifickom regióne a dostať sa k Hormuzskému prielivu jej potrvá niekoľko týždňov, uviedla v liste adresovanom parlamentu holandská ministerka obrany Dilan Yešilgözová.
Francúzsko a Spojené kráľovstvo presadzujú plán, na základe ktorého by sa mala pre prieliv vytvoriť mnohonárodná námorná misia. Diplomatické zdroje agentúry Reuters však tvrdia, že Irán signalizoval silný odpor voči akejkoľvek zahraničnej vojenskej prítomnosti v tejto strategicky dôležitej úžine.
Nemecko vo štvrtok oznámilo, že v rámci prípravy na možnú vojenskú misiu v Hormuzskom prielive nasadzuje do Červeného mora dve lode.