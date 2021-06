Holandsko prestalo očkovať vakcínou Janssen

Na archívnej snímke zo septembra 2020 vakcína Janssen od firmy Johnson & Johnson. Foto: TASR/AP

Brusel/Amsterdam 2. júna (TASR) - Holandská vláda v stredu rozhodla, že vakcína Janssen proti COVID-19, vyvinutá spoločnosťou Johnson&Johnson v holandskom meste Leiden, bude vyňatá z národného očkovacieho programu. Spravodajský server DutchNews.nl spresnil, že došlo k tomu kvôli obavám, že vakcína Janssen môže spôsobiť veľmi zriedkavé krvné zrazeniny.Holandská rada pre zdravotníctvo tento krok odporučila aj napriek tomu, že v Holandsku zatiaľ neboli hlásené žiadne správy o komplikáciách spojených s tvorbou krvných zrazenín po očkovaní touto vakcínou.Avšak informácie, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, poukazujú na to, že problémy s touto vektorovou vakcínou sú v určitých vekových skupinách podobné ako v prípade vakcíny od AstraZeneca a že najviac hlásených prípadov je medzi mladými ľuďmi.Vakcína AstraZeneca je v Holandsku podávaná iba osobám starším ako 60 rokov práve kvôli obavám z krvných zrazenín. Toto rozhodnutie znamená, že vakcína Janssen nebude podaná ľuďom, ktorí sú v súčasnosti očkovaní - veková kategória do 40 rokov.Vakcína Janssen, ktorú vláda považuje zasa však aj naďalej môže používať pre ťažko dostupné skupiny, ako sú posádky lodí a bezdomovci. A to z dôvodu, že ide o jednodávkovú vakcínu.Údaje z inštitútu verejného zdravotníctva RIVM a ministerstva zdravotníctva ukazujú, že Holandsko objednalo dostatok vakcín typu mRNA od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna na uspokojenie svojich potrieb. Do konca júna bolo objednaných asi 6,5 milióna dávok a päť miliónov ľudí stále čaká na svoju prvú dávku.Rozhodnutie vylúčiť z očkovacieho programu vakcínu Janssen môže o týždeň oddialiť vládne plány zabezpečiť, aby boli všetci dospelí Holanďania zaočkovaní už do polovice júla.(spravodajca TASR Jaromír Novak)