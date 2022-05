Holandsko prestane kupovať ruskú ropu, povedal poslancom premiér Rutte

Brusel/Amsterdam 12. mája (TASR) - Holandský premiér Mark Rutte vo štvrtkovom videopríhovore v angličtine pred poslancami ukrajinského parlamentu uviedol, že Holandsko je už pripravené zastaviť dovoz ruskej ropy. Informuje o tom spravodajca TASR na základe správ servera DutchNews.nl.



Rutte ukrajinským poslancom pripomenul, že balík sankcií, ktoré doteraz EÚ uvalila na Rusko je "bezprecedentný". Ako dodal, Únia musí čo najskôr urobiť ďalší "veľký krok" a prestať nakupovať ruskú ropu.



"Dovoľte mi jasne povedať, že Holandsko je bezodkladne pripravené urobiť tento krok spolu s našimi partnermi a spojencami," vyhlásil Rutte.



Holandská vláda už pred Rutteho vystúpením v ukrajinskom parlamente avizovala, že plánuje postupne ukončiť dovoz ruského plynu do konca tohto roka. Začiatkom mája Európska komisia uviedla, že chce, aby členské krajiny EÚ do šiestich mesiacov zastavili všetky dovozy ruskej ropy a do konca roka dovážali iba rafinované produkty z ropy. Takýto krok si však vyžaduje jednomyseľný súhlas členských štátov.



Premiér počas svojho 12-minútového prejavu povedal, že chce dokázať, že Holandsko a EÚ stoja za Ukrajinou a vo svojej podpore vytrvajú. "Zostaneme s vami na každom kroku, kým sa na Ukrajine neobnoví mier, sloboda a demokracia a nebude vykonaná spravodlivosť," povedal. Zároveň dodal, že iný výsledok ani nemôže byť.



Rutte zdôraznil, že Ukrajinci čelia "bezohľadnej, nespravodlivej a deštruktívnej" ruskej agresii, ktorá bola podľa neho "založená na falošných úvahách a úplných klamstvách". Spresnil, že ak je ruská vojenská sila obrovská, o to pozoruhodnejšie je bojové odhodlanie ukrajinských ozbrojených síl a odvaha ľudí na Ukrajine. "Je to ako boj Dávida proti Goliášovi. A všetci vieme, kto ten boj vyhral," odkázal holandský premiér.



Upozornil tiež, že ruský prezident Vladimir Putin sa vážne mýlil, keď predpokladal, že dokáže izolovať Ukrajinu a rozdeliť demokratické sily na západe rýchlym vojenským víťazstvom. "Opak je pravdou. Demokratické sily na západe sú viac zjednotené, než kedykoľvek predtým," opísal situáciu.



Rutte vo svojom príhovore spomenul prepojenie medzi EÚ a Ukrajinou, nekomentoval však želanie Kyjeva, aby Ukrajina urýchlene získala štatút kandidátskej krajiny. DutchNews.nl v tejto súvislosti upozornil, že holandský premiér je proti urýchlenému vstupu Ukrajiny do EÚ.



"Je mi jasné, že naše rodinné putá sa každým dňom zbližujú. Musíme využiť každú príležitosť na posilnenie spolupráce medzi Ukrajinou a EÚ a... spolupracovať na obnove a rekonštrukcii spôsobom, ktorý privedie Ukrajinu bližšie k Európskej únii," uviedol Rutte.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)