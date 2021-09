Holandsko presunie svoje veľvyslanectvo v Kábule do Dauhy

Dauha 1. septembra (TASR) - Holandsko presunie svoju diplomatickú misiu v Afganistane do Kataru po tom, ako hnutie Taliban ovládlo Afganistan. Oznámila to v stredu holandská ministerka zahraničných vecí Sigrid Kaagová - po podobných krokoch zo strany Spojených štátov a Británie.



"Požiadala som jeho excelenciu a veľmi láskavo súhlasil s premiestnením holandského veľvyslanectva z Kábulu do Dauhy," povedala Kaagová novinárom po stretnutí so svojím katarským náprotivkom v katarskej metropole Dauha, informovala agentúra AFP.



Katarský minister zahraničných vecí šejk Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání po schôdzke s Kaagovou vyzval Taliban, aby zaistil "bezpečný prechod" tým, ktorí chcú opustiť Afganistan.



Katar v posledných rokoch hostil rokovania medzi Talibanom a Spojenými štátmi a bol tranzitným bodom pre približne 43.000 evakuovaných osôb z Afganistanu.



Situácia v Afganistane sa zhoršila po tom, čo americký prezident Joe Biden v apríli oznámil svoje rozhodnutie ukončiť operácie v krajine. Hnutie Taliban urýchlene spustilo rozsiahlu útočnú operáciu a 15. augusta vstúpilo do Kábulu bez toho, aby narazilo na odpor. Metropolu ovládlo v priebehu niekoľkých hodín. Prezident Afganistanu Ašraf Ghaní vzápätí svoju vlasť opustil. Mnoho krajín evakuovalo svojich občanov a zamestnancov ambasád. Taliban prevzal kontrolu nad územím krajiny a nariadil všetkým zahraničným silám odísť do 31. augusta. Minútu pred polnocou z 30. na 31. augusta miestneho času odštartovalo z medzinárodného letiska v afganskej metropole Kábul posledné americké lietadlo.