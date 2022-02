Holandsko presunulo ambasádu do Poľska, dodá Kyjevu rakety

Amsterdam 26. februára (TASR) – Holandsko presúva svoje veľvyslanectvo na Ukrajine do susedného Poľska a rozšíri vojenskú pomoc Kyjevu o 200 protilietadlových rakiet Stinger. Oznámila to v sobotu holandská vláda, informuje TASR s odvolaním sa na správy agentúr DPA a AFP i holandských médií.



Ministerstvo zahraničných vecí v Haagu pripomenulo, že holandskú ambasádu už pred týždňom presunuli z Kyjeva do západoukrajinského Ľvova, kde sa však tiež "zhoršuje bezpečnostná situácia".



S cieľom zaistiť bezpečnosť pracovníkov po ruskej invázii na Ukrajinu preto Holandsko presunie veľvyslanectvo do mesta Jaroslaw na poľskej strane hranice, pričom uzavrie aj svoj konzulát v Ľvove.



Rozhodnutie dodať Ukrajine "čo najskôr" 200 rakiet Stinger typu zem-vzduch, ktoré sú určené proti lietadlám a vrtuľníkom, prijala holandská vláda v skrátenom konaní po žiadosti Kyjeva, vyplýva z jej oznámenia parlamentu, o ktorom informoval server NL Times.



Holandsko už predtým súhlasilo, že na Ukrajinu dodá zbrane a vojenskú techniku vrátane 100 ostreľovacích pušiek s 30.000 kusmi munície, ako aj radarových zariadení a detektorov mín. Časť tejto pomoci odoslali v sobotu, zvyšok pre "logistické problémy" bude nasledovať neskôr.



Holandsko okrem toho ponúklo Ukrajine pomoc v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom holandské vojenské lietadlá vyslané na hliadkovanie vo vzdušnom priestore NATO vo východnej Európe v piatok absolvovali svoj prvý celý deň v službe, uviedlo holandské ministerstvo obrany.