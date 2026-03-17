Holandsko preveruje v útokoch na židovské objekty spojitosť s Iránom
Autor TASR
Haag 17. marca (TASR) – Štyria mladíci zadržaní pre podozrenie z aktivovania výbušného zariadenia pred synagógou v holandskom meste Rotterdam boli pravdepodobne „naverbovaní“, uviedol v utorok holandský minister spravodlivosti David van Weel. Vyšetrovatelia skúmajú aj možné prepojenie útoku s Iránom, informovala agentúra AFP.
Po útoku na synagógu v piatok v skorých hodinách nasledovali podobné výbuchy pred židovskou školou a administratívnou budovou v Amsterdame. Výbuchy spôsobili len minimálne škody na budovách a nikto nebol zranený.
„Nateraz všetko nasvedčuje tomu, že mladíci v Rotterdame boli naverbovaní,“ povedal van Weel parlamentu. Dodal, že sa „explicitne vyšetrovala aj možnosť zapojenia Iránu do tohto útoku.“
Holandská polícia zadržala v súvislosti s útokom v Rotterdame dvoch mužov vo veku 19 a 18 rokov a 17-ročného mladíka. Prokuratúra uviedla, že útok bol podľa jej presvedčenia vykonaný „za účelom terorizmu“.
Minister Van Weel doplnil, že úrady skúmajú aj možné prepojenia medzi jednotlivými útokmi. V pondelok polícia zverejnila fotografie dvoch osôb podozrivých z útoku v Amsterdame a požiadala verejnosť o pomoc pri ich vypátraní.
Van Weel označil tieto útoky za „zbabelé činy“ a zdôraznil, že „antisemitizmus, zastrašovanie a násilie voči Židom nesmú mať v Holandsku miesto.“
