ZABILA HO PYROTECHNIKA: Chlapec zomrel pri odpaľovaní ohňostroju

Amsterdam 31. decembra (TASR) - Dvanásťročné dieťa zomrelo a ďalšie utrpelo vážne zranenia pri incidente so zábavnou pyrotechnikou, ku ktorému došlo v piatok v Holandsku, uviedla miestna polícia. Novoročné ohňostroje sú pritom v celej krajine zakázané, napísala agentúra AFP.



K tragédii došlo v malom východoholandskom mestečku Haaksbergen ležiacom neďaleko nemeckých hraníc. Deti sa zrejme prizerali tomu, ako istý muž odpaľoval zábavnú pyrotechniku za pomoci podomácky vyrobeného zariadenia, tzv. klaphameru.



"Po incidente zomrel 12-ročný chlapec. Ďalší chlapec bol prevezený do nemocnice," napísala polícia na Twitteri. "Deti nemali s udalosťou nič spoločné," dodala.



Polícia v súvislosti s prípadom zadržala jednu osobu.



Holanďania pred vypuknutím koronavírusovej pandémie tradične oslavovali Nový rok obrovským množstvo zábavnej pyrotechniky a ohňostrojov. Silvestrovské oslavy v uliciach holandských miest preto nezriedka pripomínali vojnovú zónu, komentuje AFP.



Odpaľovanie ohňostrojov je v Holandsku už druhý rok zakázané, čo však nie všetci Holanďania rešpektujú. Podľa ministra zdravotníctva Huga de Jongeho by zranenia spôsobené pyrotechnikou zbytočne zaťažovali zdravotníkov, ktorí sú už aj tak vystavení enormnému tlaku v dôsledku pandémie koronavírusu.