Holandsko pripravuje aplikáciu na monitorovanie osôb s COVID-19

Amsterdam 16. júla (TASR) - Holandsko plánuje v septembri spustiť aplikáciu na monitorovanie ľudí nakazených novým koronavírusom. Informovalo o tom vo štvrtok tamojšie ministerstvo zdravotníctva, píše agentúra DPA.



Aplikáciu, ktorá bude slúžiť ako "koronavírusový detektor", v súčasnosti testujú. Ľudia by jej prostredníctvom mali byť informovaní o tom, či mali za posledných 14 dní kontakt s osobou nakazenou koronavírusom.



Používanie aplikácie bude dobrovoľné a zadarmo, uviedlo ministerstvo s tým, že osobné údaje jej používateľov sa ukladať nebudú.



Predtým, než aplikáciu uvedú do prevádzky v celej krajine, prebehnú dve testovania na regionálnej úrovni. Aplikáciu ešte musí odsúhlasiť tamojší úrad pre ochranu dát.



"Musíme urobiť všetko pre to, aby sme zabránili druhej vlne nákazy," napísal holandský minister zdravotníctva Hugo de Jonge v liste adresovanom parlamentu. "Čím viac ľudí si túto aplikáciu stiahne, tým lepšie. My všetci sme hrádzou, ktorá môže zadržať druhú vlnu (nákazy koronavírusom)," dodal minister.