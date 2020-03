Prokuratúra žiada pre strelca z utrechtskej električky doživotie

Haag 6. marca (TASR) - Holandská prokuratúra požiadala vo štvrtok o doživotný trest odňatia slobody pre muža, ktorý je obvinený z toho, že vlani zastrelil štyroch cestujúcich v električke v holandskom meste Utrecht. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Muž, ktorého holandské súdy identifikovali len ako Gokmen T., sa k činu z 18. marca priznal a uviedol, že konal sám. Podľa prokuratúry šlo o teroristický útok.



Obeťami streľby v električke v Utrechte sa stali traja muži vo veku 28, 49 a 74 rokov a jedna žena vo veku 19 rokov.



"To, že Gokmen T. neprejavil dostatok ľútosti, ukazuje, že existuje obrovská šanca, že by podobný čin mohol spáchať aj v budúcnosti," uviedla vo vyhlásení prokuratúra. "Berúc všetko do úvahy, jedinou možnosťou je doživotie," dodala obžaloba.



Pojednávanie bolo niekoľkokrát prerušené, keď Gokmen T. okríkol svojho právnika, ukazoval obscénne gestá sudcom, a keď následne provokoval jednu z obetí počas jej svedeckej výpovede.



Pojednávanie bude pokračovať, ale verdikt súdu sa neočakáva skôr ako za niekoľko týždňov.