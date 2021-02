Holandský protiteroristický útvar upozornil na neželaný vplyv Erdogana

Brusel/Amsterdam 15. februára (TASR) - Poslanci holandského parlamentu požadujú podrobnejšie informácie k správe protiteroristickej jednotky NCTV, ktorá unikla do médií a podľa ktorej tento útvar vyjadril obavy z vplyvu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na Turkov žijúcich v Holandsku. Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Správa s názvom "Vývoj saláfizmu medzi Turkami - vplyv na Holandsko" je podľa predstaviteľov NCTV analyticky neúplná a verzia v podobe úniku informácií do médií nebola podpísaná ostatnými bezpečnostnými službami a ministerstvami.



V kópii správy, ku ktorej sa dostali novinári z mesačníka HP / De Tijd, sa uvádza, že NCTV považuje tureckého prezidenta Erdogana za osobu, ktorá stojí za zámernou stratégiou islamizácie a poskytuje priestor salafistickým, niekedy džihádistickým organizáciám, ktoré ovplyvňujú holandské turecké organizácie.



DutchNews.nl pripomenul, že saláfizmus je ultrakonzervatívny prúd v sunnitskom hnutí islamu a malá časť jeho stúpencov - známi ako džihádistickí saláfisti - vyznáva násilie pri presadzovaní svojho presvedčenia.



Podľa NCTV môže mať nárast saláfizmu medzi holandskými Turkami dôsledky pre verejnú bezpečnosť. V správe, ktorá unikla do médií, sa píše, že Erdoganove "protizápadné náboženské posolstvá a aktivity" môžu "zasiať nenávisť medzi určitými skupinami holandských Turkov" a viesť k tomu, že sa otočia chrbtom k väčšinovej holandskej spoločnosti a demokracii.



Poslanci naprieč celým politickým spektrom v tejto súvislosti požiadali vládu o objasnenie uvedenej záležitosti a detaily ohľadom dokumentu protiteroristickej jednotky.