Holandsko rehabilituje bývalého surinamského politického aktivistu

Brusel/Amsterdam 1. februára (TASR) - Holandská vláda uviedla, že urobí "veľkorysé gesto" na počesť surinamského autora, politického aktivistu a bojovníka proti nacizmu Antona de Koma, ktorý zahynul v nacistickom koncentračnom tábore len niekoľko týždňov predtým, ako ho spojenecké sily oslobodili. Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



De Kom prišiel do Holandska v roku 1920, kde zistil, že Holanďania nič nevedia a ani sa nezaujímajú o svojej koloniálnu históriu. Jeho prednášky a články o Suriname a otrockej práci surinamského černošského obyvateľstva mu vyniesli reputáciu "problémového ľavicového aktivistu". Túto svoju povesť prehĺbil po návrate do Surinamu, kde začal dokumentovať zlé pracovné podmienky pracovníkov čiernej pleti. Bol označený za "komunistického agitátora" a miestne úrady ho spolu s rodinou poslali späť do Holandska, kde bol následne prepustený z práce.



Po vypuknutí druhej svetovej vojny De Kom začal pracovať pre nelegálnu odbojovú tlač, až kým nebol zatknutý v roku 1944. Krátko nato zomrel v koncentračnom tábore Sandbostel na severe Nemecka. Jeho telo bolo pochované v masovom hrobe a jeho pozostatky boli identifikované až v roku 1960, po odkrytí hrobu.



DutchNews.nl pripomenul, že deti a príbuzní Antona De Koma privítali prísľub holandského ministra zahraničných vecí Stefa Bloka o rehabilitácii ich predka. Blok potvrdil, že sa chce stretnúť s príbuznými De Koma o dohodnúť sa s nimi na spôsoboch, ako si uctiť jeho pamiatku. Jednou z možností je vytvorenie študijného fondu pre študentov zo Surinamu.



"Pre rodinu je dôležité, aby mu bola prinavrátená jeho česť. De Kom bojoval za spravodlivosť a čestnosť a za lepší vzťah medzi Holandskom a Surinamom. Nie je zloduch, akého úrady z neho niekedy urobili," uviedol predseda nadácie Antona de Koma Carl Haarnack v rozhovore pre holandskú verejnoprávnu televíziu NOS.



Nové vydanie De Komovho celoživotného diela "My otroci Surinamu", ktoré vydal v roku 1934, sa vlani stalo knižným bestsellerom. V roku 2020 sa De Kom stal prvým Surinamčanom, ktorý bol potvrdený ako súčasť oficiálnej holandskej histórie.



