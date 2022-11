Holandsko repatriuje zo sýrskych zadržiavacích táborov 12žien a 28detí

Amsterdam 1. novembra (TASR) - Holandsko repatriuje zo zadržiavacích stredísk v severnej Sýrii 40 svojich občanov vrátane 28 detí. Ako v utorok oznámila vláda v Amsterdame, pôjde o dosiaľ najväčšiu skupinu, ktorá sa zo Sýrie vráti do vlasti. Repatriované osoby budú čeliť obvineniam z pridania sa k teroristickej organizácii Islamský štát (IS), píše agentúra AFP.



"Vláda presunie do Holandska 12 holandských žien podozrivých z teroristických trestných činov a ich 28 detí," uviedli dvaja ministri. "Ženy po príchode do Holandska zadržia a budú postavené pred súd," uviedli v liste adresovanom parlamentu minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra a šéfka rezortu spravodlivosti Dilan Yešilgözová-Zegeriusová.



Z ktorého tábora v Sýrii budú ženy a deti navrátené do Holandska, ani kedy sa tak stane, ministri špecifikovať odmietli. Uviedli len toľko, že sa tak stane v rámci "špeciálnej operácie". Deti pôjdu do starostlivosti holandských služieb na ochranu detí.



Podľa oficiálnych údajov holandskej vlády vycestovalo do Sýrie počas obdobia, keď vrcholila tamojšia občianska vojna, približne 300 holandských džihádistov, aby sa tam pridali k IS. Približne 120 z nich sa v tejto blízkovýchodnej krajine stále nachádza, pričom mnohí z nich sú vo väzenských táboroch na severe Sýrie, v Turecku alebo Iraku.



Repatriácie džihádistických bojovníkov, ktorí majú byť v Holandsku trestne stíhaní, sú politicky citlivou záležitosťou. Protiteroristická agentúra varuje, že títo ľudia môžu aj po návrate pokračovať v "podpore džihádistických aktivít".



Holandský súd tento rok odsúdil na 3,5 roka väzenia ženu vo veku 28 rokov, ktorá sa spolu so svojím manželom v roku 2013 pripojila k IS. Vlani ju repatriovali z väzenského tábora Rož na severovýchode Sýrie. Vo februári Holandsko tiež z toho istého tábora repatriovalo päť žien.