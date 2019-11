Holandsko rieši, ako naložiť s džihádistami zo Sýrie

Brusel/Amsterdam 4. novembra (TASR) - Holandská štátna prokuratúra varovala ministra spravodlivosti Ferda Grapperhausa, že jeho politika anulácie holandských pasov v prípade džihádistov s dvojakým občianstvom môže viesť k tomu, že zradikalizovaní bojovníci pôvodom z Holandska uniknú svojim trestom. Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Denník NRC Handelsblad v tejto súvislosti upozornil na dôverné dokumenty, podľa ktorých prokuratúra zastáva v rámci rokovaní o holandských štátnych príslušníkoch, ktorí odišli bojovať do Sýrie, opačné stanovisko než ministerstvo spravodlivosti.



Holandsko má od roku 2017 právnu možnosť odobrať holandskú národnosť odsúdeným, ale aj neodsúdeným džihádistom. Doteraz o svoje holandské pasy prišlo už 11 bojovníkov a ministerstvo spravodlivosti v súčasnosti rieši okolo 100 ďalších prípadov.



Prokuratúra sa však domnieva, že by to mohlo viesť k tomu, že niektorí bojovníci zostanú za spáchané zločiny nepotrestaní alebo využijú možnosť nižších trestov.



V praxi by to mohlo znamenať, že niektoré osoby odsúdené za terorizmus a medzitým pozbavené holandskej národnosti, sa môžu odvolať na vyšší súd a žiadať o prepustenie.



Denník NRC Handelsblad v októbri upozornil, že prokuratúra požiadala o repatriáciu pre 29 osôb, ktoré boli v Holandsku odsúdené za trestné činy terorizmu. Vláda však opakovane tvrdí, že nehodlá priviesť domov holandských štátnych príslušníkov, ktorí odišli bojovať po boku islamských militantných skupín v Sýrii a Iraku, a namiesto toho podporuje návrh na zriadenie súdu pre zahraničných bojovníkov v tomto regióne.



Otázka zahraničných bojovníkov má zároveň aj druhú stránku, a tou sú deti a manželky džihádistov. Holandský Úrad národného koordinátora pre bezpečnosť a boj proti terorizmu (NCTV) v dôvernej správe pre vládu upozornil, že návrat manželiek a detí bojovníkov zo Sýrie bude pre národnú bezpečnosť lepší než ich zotrvávanie v regióne s neistou budúcnosťou.



Na správu NCTV podľa denníka Volkskrant upozornili právnici zastupujúci 23 manželiek holandských džihádistov a ich 55 detí v rámci súdneho konania, ktorého cieľom je prinútiť Holandsko, aby zmiernilo svoj súčasný tvrdý prístup k repatriácii.



"Nepriniesť tieto deti domov prináša so sebou ďalšie bezpečnostné riziká," uviedla NCTV vo svojej správe, podľa ktorej deti džihádistov sú ešte malé a neboli indoktrinované. Naopak, ak sa nevrátia späť, mohli by predstavovať riziko v budúcnosti, keď si v záchytných táboroch či vo väzniciach uvedomia svoju duševnú bezvýchodiskovosť a stanú sa ľahkým terčom pre náborových pracovníkov rôznych džihádistických zoskupení.



Holandská vláda váha vyslať do zadržiavacích táborov v Sýrii svojich vyslancov, aby zariadili prevoz detí džihádistov do Holandska. Takýto postoj však podľa novín Volkskrant znepokojuje úradníkov poverených bojom proti terorizmu.



"Tieto deti budú rásť a snažiť sa o návrat do Holandska kedykoľvek to bude možné. Teraz, keď sú ešte malé, dokážeme ich návrat zvládnuť," povedal nemenovaný úradník pre Volkskrant.



